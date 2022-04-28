Ferrexpo сплатила понад $35 млн податків від початку російської агресії

Сьогодні, 12:56 Переглядів: 163

Крім того, компанія виділила $12,5 млн для фінансування свого Гуманітарного фонду

Компанія Ferrexpo, у рамках підтримки української економіки в умовах війни, відрахувала та внесла авансом понад $35 млн (1 млрд грн) податку на прибуток підприємств. Про це йдеться у прес-релізі компанії на сторінці у Facebook.

Крім того, компанія виділила $12,5 млн (352,5 млн грн) для фінансування свого Гуманітарного фонду.

- Ми й надалі продовжуватимемо надавати допомогу нашій країні в ці важкі часи, – зазначає Ferrexpo.

Нагадаємо, Ferrexpo створила Гуманітарний фонд для підтримки громад, на території яких працюють підприємства групи, а також для допомоги Україні в цілому та спрямувала до нього $1,5 млн. Пізніше фінансування фонду збільшили до $7,5 млн, а потім - до $12,5 млн.