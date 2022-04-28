Ferrexpo сплатила понад $35 млн податків від початку російської агресії

Компанія Ferrexpo, у рамках підтримки української економіки в умовах війни, відрахувала та внесла авансом понад $35 млн (1 млрд грн) податку на прибуток підприємств. Про це йдеться у прес-релізі компанії на сторінці у Facebook.
Крім того, компанія виділила $12,5 млн (352,5 млн грн) для фінансування свого Гуманітарного фонду.
Нагадаємо, Ferrexpo створила Гуманітарний фонд для підтримки громад, на території яких працюють підприємства групи, а також для допомоги Україні в цілому та спрямувала до нього $1,5 млн. Пізніше фінансування фонду збільшили до $7,5 млн, а потім - до $12,5 млн.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер