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Кременчук

У Придніпровському парку викорчовують горобини, щоб висадити граби (фото)

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 1 564

 

Адміністрація парку пояснила, чому викорчовують дерева

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» Микола Лущ надіслав фото з Придніпровського парку, де нібито викорчовують дерева на одній з алей.

«У парку викорчовують цілу алею горобин  - напевне, «є необхідність» посадити нові, дорогі дерева», - написав наш читач.

Ми звернулись за коментарем до в.о. директора комунального закладу  Міський парк культури  «Придніпровський» Олександра Мірошніченка.

Він підтвердив, що горобини дійсно викорчовують. Але їх не знищують, а пересаджують до іншого місця в парку. На цьому місці висадять алею грабів. 

 

- Дійсно, на алеї №2 викорчовують горобини. Це 7-8 рослин, що висаджені більше 5 років тому. На цьому місці горобини, яких було значно більше, не приживаються, щороку гинуть. Тому ми вирішили пересадити їх в іншу частину парку, із більш придатним грунтом та на менш сонячній стороні, - пояснив Олександр Мірошниченко. 

За словами керівника парку, на цьому місці висадять кілька десятків грабів. 

- Точну кількість зараз не скажу, ми саме готуємось до посадок у парку, отримали багато рослин. Думаю, це буде близько 20-30 саджанців, яким краще підійде це місце в парку, - додав він.

Нагадаємо, у січні ми повідомляли, що у районі пам'ятника Шевченку (навпроти ЗАГСу) пиляли дерева, де нещодавно з'явилось триповерхове кафе. Втім,  у КП «Благоустрій Кременчука» запевнили, що вирубка - планова.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: читач Микола

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Теги: парк Придніпровський Олександр Мірошниченко благоустрій дерева
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