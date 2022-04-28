У Придніпровському парку викорчовують горобини, щоб висадити граби (фото)

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» Микола Лущ надіслав фото з Придніпровського парку, де нібито викорчовують дерева на одній з алей.
Ми звернулись за коментарем до в.о. директора комунального закладу Міський парк культури «Придніпровський» Олександра Мірошніченка.
Він підтвердив, що горобини дійсно викорчовують. Але їх не знищують, а пересаджують до іншого місця в парку. На цьому місці висадять алею грабів.
За словами керівника парку, на цьому місці висадять кілька десятків грабів.
Нагадаємо, у січні ми повідомляли, що у районі пам'ятника Шевченку (навпроти ЗАГСу) пиляли дерева, де нещодавно з'явилось триповерхове кафе. Втім, у КП «Благоустрій Кременчука» запевнили, що вирубка - планова.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер