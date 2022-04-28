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Мешканців Раківки кличуть прибиратись на Демурівці

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 454

 Після прибирання - гра у волейбол та каша

7 травня 2022 року мешканців Раківки запрошують на толоку - прибрати зону відпочинку на Демурівці, повідомив її організатор - кременчужанин Дмитро Філатов.

«Ми всі з вами живемо на нашому мікрорайоні (Раківка), і вже дуже полюбили відпочивати на нашому пляжі… Для того щоб відпочинок був більш приємним і безпечним, наша ініціативна група пропонує провести толоку (прибирання сміття, підрізка сухостою, тощо)», - написав він у Фейсбук.

Дмитро Філатов запросив до участі у заході  долучатися сусідів мікрорайону і вимушених гостей нашого міста, які відтепер проживають разом з нами.

Він також зазначив, що після толоки планується відпочинок - гра у пляжний волейбол, приготування смачної каші на кострі. А найактивніші у спорті і прибиранні зможуть отримати символічні подарунки.

Зазначимо, що Дмитро Філатов - автор проекту громадського бюджету 2018 року по облаштуванню зони відпочинку на Демурівці. Проект реалізували в 2019 році.

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: Демурівка толока Раківка
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