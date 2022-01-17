У Придніпровському парку, де «виросло» триповерхове кафе, пиляють дерева

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 2 837 Коментарів: 3

У другій черзі парку «Придніпровський», у районі пам'ятника Шевченку (навпроти ЗАГСу) працівники КП «Благоустрій Кременчука» сьогодні пиляють дерева. Про це повідомили стурбовані містяни.

Нещодавно у цій частині парку збудували майбутнє кафе (колись тут була одноповерхова споруда, яка горіла). Низка дерев навколо споруди помічена червоною фарбою — під вирубку.

Майстер КП «Благоустрій Кременчука» показав наряд на знесення 9 дерев. Акт обстеження зелених насаджень не показав. За словами майстра, йде санітарна вирубка аварійних дерев. І навесні тут планується висадити алею сакур.

Червоною фарбою помічено набагато більше дерев, ніж 9 - навколо майбутнього кафе і далі. Нагадаємо, у цій частині паркової зони також планується будівництво урбан-парку.