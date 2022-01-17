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Кременчук

У Придніпровському парку, де «виросло» триповерхове кафе, пиляють дерева

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 2 837 Коментарів: 3

 

Працівники «Благоустрою Кременчука» запевняють, що вирубка планова

У другій черзі парку «Придніпровський», у районі пам'ятника Шевченку (навпроти ЗАГСу) працівники КП «Благоустрій Кременчука» сьогодні пиляють дерева. Про це повідомили стурбовані містяни.

 

Нещодавно у цій частині парку збудували майбутнє кафе (колись тут була одноповерхова споруда, яка горіла). Низка дерев навколо споруди помічена червоною фарбою — під вирубку.

 

Майстер КП «Благоустрій Кременчука» показав наряд на знесення 9 дерев. Акт обстеження зелених насаджень не показав. За словами майстра, йде санітарна вирубка аварійних дерев. І навесні тут планується висадити алею сакур.

 

Червоною фарбою помічено набагато більше дерев, ніж 9 - навколо майбутнього кафе і далі. Нагадаємо, у цій частині паркової зони також планується будівництво урбан-парку.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: дерева кафе Придніпровський Приднепровский парк вирубка
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Коментарі: 3

140
Sanay:
Сьогодні, 12:26

Уберу/вывезу напилянные дрова бесплатно.smile


8 0
357
Olexander:
Сьогодні, 12:48

Які сакури ?)) Дерева заважають виду кафе ,спиляти !)) 


9 0
5
папаня:
Сьогодні, 13:48

ну что терпилы. выгуливайте детей в бетонных парках. радуемся за слуг народа, что набили карман на дозвілі на будівництво. интересно сколько бы продержался мзр NY если бы начал пилить деревья в ценральном парке. а вы терпите дальше


9 2

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