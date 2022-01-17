На Полтавщині сталися дві пожежі: згорів чоловік, інший отримав опіки

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Загиблому було 39 років

16 січня на Полтавщині сталися дві пожежі – в одній з них згорів чоловік, інший отримав опіки. Про це сповістило ГУ ДСНС України у Полтавській області.

О 15.05 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що горить приватний будинок на вул. Миру в селі Гаркушинці Миргородського району. Вогнеборці загасили полум'я о 16.17. За даними медиків, власник будинку отримав опіки різних частин тіла І-ІІ ступенів (20%), його доставили в Миргородську центральну районну лікарню.

Вогонь знищив домашні речі, пошкодив внутрішнє оздоблення стелі на площі 10 кв. м та внутрішнє оздоблення стін на площі 20 кв. м.

А о 17.06 трапилася пожежа у приватному будинку на вул. Волошковій в селі Губарівка Полтавського району.

Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали у апаратах захисту органів дихання, вони загасили полум'я о 20.25. На місці пожежі знайшли тіло 39-річного господаря, яке доставили до бюро судово-медичної експертизи Кобеляцької центральної районної лікарні для встановлення точної причини смерті.

Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 25 кв. м, внутрішнє оздоблення стін та стелі. Але ДСНС-ники не допустили, аби полум'я поширилося на поруч розташовану господарчу будівлю та легковий автомобіль.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, слідчі, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Причини обох пожеж встановлюються.