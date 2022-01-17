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Бізнес/Робота, Ділові новини, Полтавщина

У Глобиному за 2 роки з'явиться завод, на якому створять 80 робочих місць

Сьогодні, 12:10 Переглядів: 1 137 Коментарів: 1

 

Компанія «Астарта-Київ» планує інвестувати близько $50 млн

Агропромхолдинг «Астарта-Київ» за два роки планує побудувати на Глобинському переробному заводі нову лінію з виробництва соєвого протеїнового концентрату. Компанія планує інвестувати близько $50 млн і створити понад 80 робочих місць.

Ця нова технологічна лінія – перший на Полтавщині інвестиційний проєкт, який будуть реалізовувати за підтримки «інвестнянь» – ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Минулого року підписали меморандуми між підприємством, тоді головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим та UkraineInvest – державним офісом, який безоплатно разом із Полтавською ОДА супроводжуватиме цей проєкт.

Глобинський переробний завод отримає державну й обласну підтримку, зокрема й податкові пільги, які передбачає ініціатива Президента.

У вівторок, 11 січня, в Полтавській ОДА пройшло засідання міжвідомчої робочої групи, на якій обговорили питання, що виникають під час реалізації проєкту.

Зараз Глобинська міська рада розробляє генеральний план міста, щоб ТОВ «Астарта Агро Протеїн» отримало містобудівні умови. Вже підготували заявку на отримання технічних умов на підключення електроенергії, газу. Обговорюються шляхи прокладання залізничних колій до майбутнього цеху відвантаження.

Інноваційна для України технологія на новій лінії заводу передбачає виробництво соєвого протеїнового концентрату з негранульованого соєвого шроту методом екстракції з використанням водно-спиртового розчину. Продукт будуть використовувати як високоякісну кормову добавку для всіх видів тварин, птиці, риби.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: завод Глобино будівництво
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Коментарі: 1

1 258
antikola:
Сьогодні, 12:18

так уже инвестняни работали на зеленую энергетику же....


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