Змінився керівник поліції Кременчука

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Сьогодні, 17 січня, заступник начальника поліції Полтавщини Борис Реутов представив особовому складу Кременчуцького райуправління поліції та відділу поліції №1 (м. Глобине) новопризначених керівників. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавської області.

Тож Кременчуцьке районне управління поліції очолив майор поліції Олександр Холондович.

А керівником відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції став майор поліції Андрій Власенко, який до цього був тимчасово виконуючим обов'язки очільника поліції Кременчука.