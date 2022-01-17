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Кременчук

Змінився керівник поліції Кременчука

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 1 082

 

Кременчуцьке районне управління поліції очолив майор поліції Олександр Холондович

Сьогодні, 17 січня, заступник начальника поліції Полтавщини Борис Реутов представив особовому складу Кременчуцького райуправління поліції та відділу поліції №1 (м. Глобине) новопризначених керівників. Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавської області.

Тож Кременчуцьке районне управління поліції очолив майор поліції Олександр Холондович.

А керівником відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції став майор поліції Андрій Власенко, який до цього був тимчасово виконуючим обов'язки очільника поліції Кременчука.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: поліція керівник
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