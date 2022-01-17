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Надзвичайні новини

«П'яні» вихідні: поліцейські зловили п'ятьох нетверезих водіїв за два дні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 313

 

На керманичів патрульні склали адмінпротоколи

За суботу та неділю, 15 та 16 січня, інспектори зловили у нашому місті п'ятьох нетверезих водіїв. За інформацією патрульної поліції Кременчука, із них троє перебували під дією алкоголю, а інші два — під наркотиками.

На вказаних керманичів патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

Поліція просить водіїв у жодному разі не сідати за кермо у стані сп'яніння, аби не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: админпротокол пьяный водитель алкоголь наркотики
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