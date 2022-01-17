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Знайти своє жіноче щастя судилося завдяки випадку...

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 295

  

31 січня в МПК о 19.00 відбудеться спектакль - комедія «Час кохати» 

Знайти своє жіноче щастя одній з головних героїнь п'єси Тетяні судилося виключно завдяки випадку. На думку спадають паралелі з "Іронії долі". Та ж зима, передноворічний настрій, помилково постукали в двері ... Наша історія — це зворушлива і забавна «іронія долі». Її сюжет простий — в одній квартирі «прикуті один до одного» живуть дві жінки, мати і донька. Одна вже наближається до завершення свого життя, друга — давно переступила вік, коли закохуються, створюють сім'ю, народжують дітей. Одній не дозволяє вийти в світ — інвалідний візок, іншій — бажання розділити з матір'ю її самотність. Але раптом, в один прекрасний день, напередодні Нового року трапляється диво. Нічого чарівного або казкового, просто в їх життя втручається нова людина... І цього було достатньо, щоб їх долі круто змінилися. Взаємовідносини між матір'ю і донькою, чоловіком і жінкою, сімейне життя, самотність, покарання за скоєний вчинок — теми, підняті автором. Все можливо, якщо дозволити собі повірити в можливе щастя, якщо дуже любити людей і бути готовим до самопожертви заради порятунку іншого. Тепла, сповнена любові історія, яка допоможе дуже багатьом зігрітися від холодного життя, повірити в краще і ще раз переконатися в тому, що дива бувають. Це не казка для дорослих, це просто наше життя, розказане добрими людьми для добрих людей.

Цей спектакль поставлений за п'єсою Надії Птушкіної «Поки вона вмирала».

В ролях: Олеся Жураківська — заслужена артистка України, акторка Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра; Віталіна Біблів — заслужена артистка України, акторка Київського академічного театру «Золоті ворота»; Світлана Золотько — народна артистка України, акторка Київського академічного театру на Лівому березі Дніпра; Сергій Кияшко — заслужений артист України, актор Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Режиссер — Тетяна Губрій

Продюсер — Тетяна Єдемська і театральне агентство ТЕ-АРТ

Вистава йде з антрактом.

Квитки в продажу в касі БЦ Бульвар!

Вартість 170 - 500 грн.

Також можна придбати квитки за Є - 1000 грн. - онлайн на сайті karabas.com

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Автор: marketing
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