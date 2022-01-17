Затяжний ремонт: батьки дошкільнят вимагають відкрити дитсадок №5 у Кременчуці

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 396 Коментарів: 1

Люди з дітьми зібралися під садочком

Сьогодні, 17 січня, батьки вихованців дитсадка №5 зібралися біля дитячого закладу, щоб поцікавитися ходом робіт з термомодернізації. Дехто привів із собою дітей, бо їх ні на кого залишити.

Мер міста Віталій Малецький раніше пообіцяв, що дитсадок відкриється 18 січня (тобто завтра). Та люди хочуть у цьому пересвідчитися — чекають на представника будівельної компанії «Арт-Проже».

Садок не готовий до прийому дітей. На території жодного працівника-будівельника. Щойно стало відомо, що представники підрядника «Арт-Проже» не приїдуть.

Батьки розповіли, що садок не працює вже три місяці, і якщо завтра його не відкриють, то діточок поведуть до мерії. Спочатку дошкільний заклад обіцяли відкрити 28 грудня, але тоді була лише комісія, яка садочок не прийняла.

Те, що сьогодні ніхто не прийшов до них на зустріч, мітингувальники вважають зневагою до батьків. Вони вирішили прийти до мерії завтра о 9.00.