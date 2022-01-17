Померла викладачка Кременчуцького педколеджу, 40-річна Наталя Носкіна

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 1 304 Коментарів: 1

16 січня у віці 40 років померла викладачка Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка Наталя Олександрівна Носкіна. Про це сповістив навчальний заклад на своїй фейсбук-сторінці.

Народилася Наталя Олександрівна 9 лютого 1981 року в Кременчуці. Її батько працював електриком, а мати – заступником директора Кременчуцького педагогічного училища.

У 1996 році закінчила 9 класів школи №30 та вступила на навчання до Кременчуцького педагогічного училища, яке закінчила в 2000 році, здобувши кваліфікацію вчителя початкових класів із правом викладання інформатики. Під час навчання була учасницею ансамблю «Любисток». У 2000 році вступила до Полтавського педагогічного університету ім. В. Г. Короленка на заочний відділ педагогічно-індустріального факультету, який закінчила в 2005 році, здобувши кваліфікацію вчителя трудового навчання (обслуговуючої праці), прикладної і технічної творчості, креслення і безпеки життєдіяльності.

У Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка Наталя Носкіна працювала спочатку лаборантом та секретарем, а з 2007 року – викладачем методики трудового навчання з практикумом, а також викладала технології в ліцеї «Політ». Вона приділяла значну увагу роботі з обдарованими учнями та студентами, готувала їх до участі в різноманітних творчих конкурсах. Підготовлені нею студенти та учні ставали переможцями та призерами обласного конкурсу «Розмай дитячих мрій» та Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Обдарована молодь».

Наталя Олександрівна була членом журі міського фестивалю мистецтв «Кременчуцьке розмаїття» та загальноміського конкурсу «Вишиваний Кременчук».

У ці скорботні дні колектив і студенти Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка, учні ліцею «Політ» висловлюють щире, глибоке співчуття рідним і близьким Наталі Олександрівни. Світла пам’ять про неї назавжди збережеться в наших серцях, - йдеться у тексті некрологу.