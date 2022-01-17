Мер Кременчука Малецький «засвітився» на незадекларованому Hyundai Tucson

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 554 Коментарів: 3

Мер міста Віталій Малецький приїхав на місце пожежі на АЗС учора вночі на автомобілі Hyundai Tucson. Цього автомобіля немає в його декларації про доходи за 2020 рік (ні в мера у власності чи користуванні - ні в членів його родини). Натомість — лише автомобіль AVEO TC58U (2008 р.) на праві користування.

Як пояснив Віталій Малецький, Hyundai - це автомобіль його дружини.

Чи потрібно подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані декларанту, член сім’ї якого отримав такий дохід, придбав майно або здійснив такий видаток?

За даними @OpenDataUABot, який агрегує дані з державних реєстрів, даний автомобіль — 2019 року випуску. Ввезений з-за кордону та зареєстрований в Україні 2.06.2021 року. Отже, дружина мера придбала його у минулому році.

Чи повинен був Малецький подати декларацію про суттєві зміни в майновому стані — адже він користується новим авто? Якщо майно придбане членом родини декларанта, декларація про суттєві зміни не подається — так передбачає Порядок інформування НАЗК про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування. «Проте відображення відповідного майна або доходу члена сім’ї у щорічній декларації є обов’язковим», - цитуємо роз'яснення НАЗК.

Тож тепер міський голова має задекларувати нове авто у своїй щорічній декларації за 2021 рік. Кампанія декларування стартувала з 1 січня, кінцевий термін подання декларацій — 31 березня.