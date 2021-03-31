Ні квартири, ні машини, хоч заробив більше, ніж прем'єр-міністр: декларація мера Кременчука Малецького за 2020 рік

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 366

Міський голова Віталій Малецький подав декларацію про доходи за 2020 рік. Вона розміщена в реєстрі декларацій НАЗК. Ні власної квартири, ні авто мер не має: вказав право користування квартирою матері і автівкою — батька.





Як і в решти топ-чиновників міста, про чиї декларації ми вже писали, доходи міського голови не постраждали від коронакризи (як постраждав міський бюджет, бо, нагадаємо, на кінець року дірка в ньому сягнула 273 млн грн).





Що можна сказати про дохід мера? Усе пізнається в порівнянні. У середньому на місяць він обходився платникам податків 64 133 грн. Середньомісячний заробіток міського голови на 10 тис грн більший, ніж у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля : зарплата цього посадовця на посаді прем'єра (із 4 березня минулого року) склала 540 052 грн, тобто в перерахунку на місяць (беремо до уваги 10 місяців на посаді) — 54 005 грн. Ми це до того, що при такій зарплаті мер міг би й сам подумати, як знизити витрати газу комунальним підприємством «Теплоенерго», щоб так катастрофічно не збільшувати тариф для населення (а цей тариф затверджує виконком на чолі з мером). І не перекладати з себе повністю відповідальність на Шмигаля уряд і газ (як це робив мер Малецький, виступаючи перед мітингувальниками).





Нагадаємо, премії топ-чиновників Кременчука у 2020 році складали 180% окладу. Громада має право знати, як оплачує труд топ-чиновників — і відповідно, питати з них виконання їхніх обов'язків.





Що в декларації міського голови

Дохід (власний): – 785 798 грн, із них зарплата 769 605 грн, проценти – 178 грн, кредит – 12 915 грн, виплати чи відшкодування – 3100 грн (від профспілки).





Дохід родини (дружини): – 288 198 грн, із них 237 647грн — дохід від підприємницької діяльності, 100 грн - проценти - проценти, 552 - кредит.





Нерухомість (власна): – немає, користується квартирою 49,7 кв м, яка належить Малецькій Тамарі Петрівні.





Нерухомість родини (дружини): будинок 73,2 кв м, земельні ділянки 472 кв м. (у Кременчуці) та 1171 кв м (у Кривушах).





Транспорт: автомобіль AVEO TC58U (2008 г.) на праві користування.





Готівка: $ 24 000.





Готівка дружини: $ 9 000.





Вклади у банках: 40 291 грн.





Вклади дружини в банках: – 2 399 грн.





Фінансові зобов’язання: 12 915 грн (кредит та відсотки).





Фінансові зобов’язання дружини: 50 551 грн (кредит та відсотки), 240 грн — за договором страхування.





Що змінилося: Заплата міського голови за рік (порівняно з 2019 р.) зросла на 32 тисячі гривень. Зросла за рік і сума його заощаджень у готівці — на $6000. Сукупно статки мера (доходи та заощадження у перерахунку на гривні) складають близько 1,5 млн грн. Дружина мера у минулому році придбала земельну ділянку в Кривушах.