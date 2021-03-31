У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка, присвячена 85-річчю художника Миколи Анісімова

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Творчість поза часом», присвячена 85-річчю та світлій пам'яті заслуженого художника України Миколи Анісімова.
Експонати виставки – це матеріали з сімейного архіву родини митця, які наразі можуть побачити кременчужани та гості міста. Виставку створили донька художника Олена та його онука Марія – вони доставили матеріали з домашньої колекції до музею та розмістили їх так, як це собі бачили.
Експозиція «Творчості поза часом» включає біографічні фотографії, як ранні роботи, так і останню картину художника, пейзажі та натюрморти.
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Особлива увага приділена монументально-декоративній творчості Миколи Анісімова – у відвідувачів є можливість переглянути світлини вітражів, барельєфів тощо, які створив митець.
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Виставка триватиме до кінця квітня, так що кременчужани мають ще місяць, щоб побачити роботи Миколи Анісімова. Крім того, у музеї триває виставка Лариси Євстігнєєвої «Прянична казка». Краєзнавчий музей працює з 9.00 до 16.30, вихідний – середа.
Нагадаємо, Микола Анісімов помер рік тому, 31 березня. Про його біографію та творчість ви можете дізнатися у цьому матеріалі.