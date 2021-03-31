У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка, присвячена 85-річчю художника Миколи Анісімова

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 460



















































Фото: Артем Коваленко

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Творчість поза часом», присвячена 85-річчю та світлій пам'яті заслуженого художника України Миколи Анісімова.



Експонати виставки – це матеріали з сімейного архіву родини митця, які наразі можуть побачити кременчужани та гості міста. Виставку створили донька художника Олена та його онука Марія – вони доставили матеріали з домашньої колекції до музею та розмістили їх так, як це собі бачили.



Експозиція «Творчості поза часом» включає біографічні фотографії, як ранні роботи, так і останню картину художника, пейзажі та натюрморти.





Картину «Старий промисловий Крюків на Дніпрі» митець дописував у той день 2020 року, коли його не стало





Особлива увага приділена монументально-декоративній творчості Миколи Анісімова – у відвідувачів є можливість переглянути світлини вітражів, барельєфів тощо, які створив митець.





За барельєф «Наша пісня» (1978 р.) на фасаді будинку культури «Нафтохімік» Анісімова номінували на премію Шевченка





- Він був дуже доброю людиною і прекрасним художником та монументалістом, його роботи по всьому місту, - ділиться спогадами про митця директорка музею Алла Гайшинська. - Я особисто була з ним знайома, це людина, з якою приємно спілкуватися, він умів слухати, умів підтримати, був дуже оптимістичний. Це міцної статури дядечко, нічого в ньому ззовні романтичного не було. Але внутрішній романтизм, вміння почути і проникнути у суть – якраз це на картинах і видно, що він не просто, умовно кажучи, сфотографував пейзаж, а він прожив цей пейзаж.



Виставка триватиме до кінця квітня, так що кременчужани мають ще місяць, щоб побачити роботи Миколи Анісімова. Крім того, у музеї триває виставка Лариси Євстігнєєвої «Прянична казка». Краєзнавчий музей працює з 9.00 до 16.30, вихідний – середа.



Нагадаємо, Микола Анісімов помер рік тому, 31 березня. Про його біографію та творчість ви можете дізнатися у цьому матеріалі.