Помер відомий кременчуцький художник Микола Анісімов

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Митець пішов з життя на 86 році

Вчора, 31 березня, на 86 році пішов з життя відомий кременчуцький художник, член Національної Спілки художників України, Микола Тихонович Анісімов. Про це повідомила мерія Кременчука.

Народився Микола Анісімов 7 січня 1935 року в селі Соловйовка Курської губернії. Малювати почав ще у дитинстві. Але шлях у світ мистецтва був довгим і непростим. Спочатку Микола з 1954 по 1957 р.р. відслужив строкову службу в армії. Потім до 1964 р. працював на Харківському заводі імені Малишева.





У вільний від роботи час готувався до вступу в Харківський художньо-промисловий інститут, відвідував художню студію. Нарешті мрія здійснилася: в 1964 р. Микола Тихонович став студентом, навчався з великим бажанням і зацікавленістю. Здібному випускникові запропонували роботу в інституті, і 5 років Микола Тихонович викладав студентам ази мистецтва.

У 1975 року художник переїхав до Кременчука. Працював у Кременчуцькому відділенні Полтавського художнього комбінату, міських художньо-виробничих майстернях, був головним художником Кременчука, членом правління обласної організації Національної Спілки художників України, директором підприємства художньо-виробничих майстерень Кременчуцької організації Національної Спілки художників України.





Останній час викладав у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського: доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва навчав молодь любити і творити прекрасне.





У творчому доробку пана Анісімова понад 300 живописних та графічних творів. Він є автором ряду монументально-декоративних робіт високого художнього рівня: мозаїк, настінного розпису, вітражів у громадських спорудах Кременчука, Світловодська, Горішніх Плавнів.





Серед таких творів:

мозаїчне панно «Дитинство» у піонерському таборі «Зоряний»;

розписи «Весілля» та «Україна» в інтер’єрі заводської їдальні Кременчуцького автозаводу;

рельєф «Наша пісня» на фасаді палацу культури «Нафтохімік» площею 256 кв. м (до речі, твір номінувався на здобуття Державної премії імені Т.Г. Шевченка);

розписи «Політ» у штабі льотного коледжу Національного авіаційного університету;

«Чай» в інтер’єрі їдальні кондитерської фабрики;

«Літо» у вищому професійному училищі №7;

розпис-енкаустика «Винахідники» у вестибюлі науково-дослідного виробничо-технологічного інституту вагонобудування;

вітражі «Спорт» у кафе-їдальні військової частини у Кременчуці;

«Созидание» в Харківському інституті Укрдіпромістпром;

«Бойова слава» у Краєзнавчому музеї смт. Павлиш;

«Український орнаментальний мотив» та «Політ птаха» для інтер’єрів Світловодського заводу чистих металів;

вітражі у вестибюлі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, у дитсадку №35 та медичному коледжі Кременчука.





Неповторна краса природи надихала митця, тому в його творчому доробку з’явилися мальовничі пейзажі та неперевершені натюрморти. Окремий розділ у творчості художника Анісімова – портрети відомих кременчужан і найрідніших людей: матері, дружини, трьох доньок та онуків. Окремо слід відзначити галерею портретів «Почесні громадяни Кременчука» у вестибулі міської ради.

Останнім часом художник розпочав роботу над серією картин, присвячених історії Кременчука, але нові витвори у палітрі талановитого майстра, на жаль, завершити не судилося.





Микола Тихонович назавжди пішов у вічність, але про нього і далі нагадуватимуть його творчі доробки, які зберігаються у фондах Кременчуцького краєзнавчого музею, Кременчуцької художньої галереї, приватних колекціях Харкова, Києва, Дніпропетровська, Севастополя, Кременчука, а також Франції та Німеччини.



