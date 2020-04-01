Помер відомий кременчуцький художник Микола Анісімов

Вчора, 31 березня, на 86 році пішов з життя відомий кременчуцький художник, член Національної Спілки художників України, Микола Тихонович Анісімов. Про це повідомила мерія Кременчука.
Народився Микола Анісімов 7 січня 1935 року в селі Соловйовка Курської губернії. Малювати почав ще у дитинстві. Але шлях у світ мистецтва був довгим і непростим. Спочатку Микола з 1954 по 1957 р.р. відслужив строкову службу в армії. Потім до 1964 р. працював на Харківському заводі імені Малишева.
У вільний від роботи час готувався до вступу в Харківський художньо-промисловий інститут, відвідував художню студію. Нарешті мрія здійснилася: в 1964 р. Микола Тихонович став студентом, навчався з великим бажанням і зацікавленістю. Здібному випускникові запропонували роботу в інституті, і 5 років Микола Тихонович викладав студентам ази мистецтва.
У 1975 року художник переїхав до Кременчука. Працював у Кременчуцькому відділенні Полтавського художнього комбінату, міських художньо-виробничих майстернях, був головним художником Кременчука, членом правління обласної організації Національної Спілки художників України, директором підприємства художньо-виробничих майстерень Кременчуцької організації Національної Спілки художників України.
Останній час викладав у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського: доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва навчав молодь любити і творити прекрасне.
У творчому доробку пана Анісімова понад 300 живописних та графічних творів. Він є автором ряду монументально-декоративних робіт високого художнього рівня: мозаїк, настінного розпису, вітражів у громадських спорудах Кременчука, Світловодська, Горішніх Плавнів.
Серед таких творів:
Неповторна краса природи надихала митця, тому в його творчому доробку з’явилися мальовничі пейзажі та неперевершені натюрморти. Окремий розділ у творчості художника Анісімова – портрети відомих кременчужан і найрідніших людей: матері, дружини, трьох доньок та онуків. Окремо слід відзначити галерею портретів «Почесні громадяни Кременчука» у вестибулі міської ради.
Останнім часом художник розпочав роботу над серією картин, присвячених історії Кременчука, але нові витвори у палітрі талановитого майстра, на жаль, завершити не судилося.
Микола Тихонович назавжди пішов у вічність, але про нього і далі нагадуватимуть його творчі доробки, які зберігаються у фондах Кременчуцького краєзнавчого музею, Кременчуцької художньої галереї, приватних колекціях Харкова, Києва, Дніпропетровська, Севастополя, Кременчука, а також Франції та Німеччини.