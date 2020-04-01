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Кременчуг, Политика

В Кременчуге депутаты бесплатно раздавали людям маски

Сегодня, 18:01 Просмотров: 328 Комментариев: 1

 

Повезло жителям Лашков, Реевки и Петровки

В Кременчуге депутаты городского совета бесплатно раздавали людям маски. Мероприятие состоялось сегодня, 1 апреля, одновременно в трёх районах города - на Лашках, Реевке и Петровке. 


Спонсором выступил совместный депутатский благотворительный фонд «Бабло на добро», в который делают взносы народные избранники с доходом выше среднего в 10 раз. 


- Сейчас маски х** найдёшь, туда кинулись - нет, сюда - нет. Провели, б**, переговоры и нашли нормальный выход из ситуации, - сообщил один из депутатов. 


Как сообщил депутат, его помощники нашли запасы масок в центре культуры одного из сёл района и по цене 50 грн за штуку выкупили у сельского головы. Поскольку маски не все были одинаковыми, то их распределили по районам города следующим образом:

  • Реевка получила маски зайчиков
  • Лашки - маски белочек
  • На Петровке - смешанная популяция
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Автор: ТелеграфЪ Первоапрельский Фото: trend.az
Теги: маски приколы 1 апреля

Комментарии: 1

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Larka12:
Сегодня, 18:15

Молодцы! Классный прикол!!! 


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