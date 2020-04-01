В Кременчуге депутаты бесплатно раздавали людям маски

Сегодня, 18:01 Просмотров: 328 Комментариев: 1

В Кременчуге депутаты городского совета бесплатно раздавали людям маски. Мероприятие состоялось сегодня, 1 апреля, одновременно в трёх районах города - на Лашках, Реевке и Петровке.



Спонсором выступил совместный депутатский благотворительный фонд «Бабло на добро», в который делают взносы народные избранники с доходом выше среднего в 10 раз.





- Сейчас маски х** найдёшь, туда кинулись - нет, сюда - нет. Провели, б**, переговоры и нашли нормальный выход из ситуации, - сообщил один из депутатов.



Как сообщил депутат, его помощники нашли запасы масок в центре культуры одного из сёл района и по цене 50 грн за штуку выкупили у сельского головы. Поскольку маски не все были одинаковыми, то их распределили по районам города следующим образом: