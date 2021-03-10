Лариса Євстігнєєва подарувала Кременчуцькому музею його пряничну мініатюру

Майстриня Лариса Євстігнєєва подарувала Кременчуцькому краєзнавчому музею його пряничну мініатюру. 4 березня у музеї відкрилася виставка пані Лариси «Прянична казка», яка триватиме до 16 квітня.
Лариса Євстігнєєва зі школи захоплювалася малюванням, а її творчий шлях розпочався у 18 років – тоді вона брала уроки у відомого майстра різьби по дереву, Заслуженого майстра народної творчості України Валентина Нагнибіди. Талановита жінка займалася керамікою, різьбою та розписом по дереву, писанкарством, флористикою, декупажем, валянням із вовни, розписом по склу, пекла вироби з солоного тіста – тож на виставці ви зможете побачити її роботи, виконані у різноманітних техніках. Зараз майстриня зосередила свою увагу на виготовленні декоративних пряників.
Ця історія розпочалася 4 роки тому. У 2016 році до Лариси в гості на Новий рік приїхала дочка, вони разом вирішили спекти імбирне печиво. І це заняття так їх захопило, що вони не могли зупинитися, – усю новорічну ніч пекли та розписували солодкі вироби.
У пряниках вона використовує спеції – імбир, гвоздику, корицю, аніс, кардамон, ваніль. Спеції (разом з цукром та медом) є природними консервантами, що дозволяє цим солодощам довго не псуватися. Але, разом з тим, їм шкодять сирість та яскраві сонячні промені. Тому пряник краще зберігати у закритому контейнері, у холодильник класти його не слід.
У жовтні Ларису Євстігнєєву запросили з персональною виставкою, присвяченою святу 8 Березня, до Кременчуцького краєзнавчого музею. Декоративні пряники, які можна побачити в експозиції, створені авторкою буквально за пару тижнів – підготовка до виставки стала для неї справжнім викликом.
Спекти їстівну мініатюру музею майстриню надихнула її дочка, яка показала їй світлину з пряничним містечком з фільму «Один вдома». Процес створення музею зайняв два тижні; для декору Лариса використовувала ліпнину з цукрової мастики. Майстриня пообіцяла доповнити будівлю музею пряничною гарматою, як у дворі біля входу.
Лариса Євстігнєєва зазначила, що найцікавіше замовлення, над яким їй довелося працювати – це об'ємні пряничні кубки для переможців кременчуцької виставки собак. А на Новий рік у 2019 році вона виконала найбільше своє замовлення – випекла 500 штук солодких виробів за короткий строк для благодійного проєкту: проводили арт-терапію для бійців, які проходять реабілітацію, та дітей – розпис на пряниках.
Пряники Лариси Євстігнєєвої подорожують по світу – їх куштують в Америці, Канаді, Італії, Іспанії, Росії, Німеччині, Ізраїлі, Польщі, Швейцарії, Чехії. Син Лариси Антон — керівник гурту Love and Joy, а дочка Анна – адміністратор цієї групи. Коли у гурту відбувся тур країнами Європи, вони пригощали людей пряниками та продавали їх. Також у майстрині часто купують солодощі (особливо з українською символікою) та відправляються в інші країни як сувеніри.
Рідні та друзі, які прийшли підтримати Ларису Євстігнєєву, говорили про неї як про щиру людину з добрим серцем на світлою душею, що вона дарує радість людям, які куштують її солодощі. Директорка музею Алла Гайшинська розповіла, як атмосфера виставки «Прянична казка» фактично «врятувала» її від поганого настрою:
Гості, що завітали до краєзнавчого музею на відкриття виставки, отримали солодкі сувеніри – кожен пішов з пряником від майстрині і став трішечки радіснішим.