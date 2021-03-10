Лариса Євстігнєєва подарувала Кременчуцькому музею його пряничну мініатюру

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 655

























Фото: Артем Коваленко

Майстриня Лариса Євстігнєєва подарувала Кременчуцькому краєзнавчому музею його пряничну мініатюру. 4 березня у музеї відкрилася виставка пані Лариси «Прянична казка», яка триватиме до 16 квітня.







Лариса Євстігнєєва зі школи захоплювалася малюванням, а її творчий шлях розпочався у 18 років – тоді вона брала уроки у відомого майстра різьби по дереву, Заслуженого майстра народної творчості України Валентина Нагнибіди. Талановита жінка займалася керамікою, різьбою та розписом по дереву, писанкарством, флористикою, декупажем, валянням із вовни, розписом по склу, пекла вироби з солоного тіста – тож на виставці ви зможете побачити її роботи, виконані у різноманітних техніках. Зараз майстриня зосередила свою увагу на виготовленні декоративних пряників.





Ця історія розпочалася 4 роки тому. У 2016 році до Лариси в гості на Новий рік приїхала дочка, вони разом вирішили спекти імбирне печиво. І це заняття так їх захопило, що вони не могли зупинитися, – усю новорічну ніч пекли та розписували солодкі вироби.





- Кажуть, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. І 2017 рік – це перший рік, коли я пекла пряники просто на подарунки та гостинці, друзям. Я тоді не думала, що це стане моїм захопленням. А потім вже у 2018 році я відвідала майстер-клас в Одесі у пряничних майстрів. Це був великий поштовх в пряничній творчості, і я зрозуміла, що можливості безмежні, – розповідає майстриня.







У пряниках вона використовує спеції – імбир, гвоздику, корицю, аніс, кардамон, ваніль. Спеції (разом з цукром та медом) є природними консервантами, що дозволяє цим солодощам довго не псуватися. Але, разом з тим, їм шкодять сирість та яскраві сонячні промені. Тому пряник краще зберігати у закритому контейнері, у холодильник класти його не слід.





Лайфхак від майстрині: якщо пряник став черствим, треба у контейнер до нього покласти дольку яблука. Тоді він вбере у себе вологу і стане як свіжий.



У жовтні Ларису Євстігнєєву запросили з персональною виставкою, присвяченою святу 8 Березня, до Кременчуцького краєзнавчого музею. Декоративні пряники, які можна побачити в експозиції, створені авторкою буквально за пару тижнів – підготовка до виставки стала для неї справжнім викликом.





- Справа в тому, що пряники – це ж не картини, вони не лежать десь в закромах, в архівах, їх немає! Потрібно було зробити все швидко до виставки. Я реально спала по 2-3 години, просто не могла більше! Я до 2 годин ночі сиджу, посплю, потім підхоплююся, у мене думки та ідеї в голові, які потрібно терміново здійснити, – поділилася пані Лариса та додала, що у той період поєднувала підготовку експонатів з виконанням пряничних замовлень на День святого Валентина.



Спекти їстівну мініатюру музею майстриню надихнула її дочка, яка показала їй світлину з пряничним містечком з фільму «Один вдома». Процес створення музею зайняв два тижні; для декору Лариса використовувала ліпнину з цукрової мастики. Майстриня пообіцяла доповнити будівлю музею пряничною гарматою, як у дворі біля входу.



Лариса Євстігнєєва зазначила, що найцікавіше замовлення, над яким їй довелося працювати – це об'ємні пряничні кубки для переможців кременчуцької виставки собак. А на Новий рік у 2019 році вона виконала найбільше своє замовлення – випекла 500 штук солодких виробів за короткий строк для благодійного проєкту: проводили арт-терапію для бійців, які проходять реабілітацію, та дітей – розпис на пряниках.







Пряники Лариси Євстігнєєвої подорожують по світу – їх куштують в Америці, Канаді, Італії, Іспанії, Росії, Німеччині, Ізраїлі, Польщі, Швейцарії, Чехії. Син Лариси Антон — керівник гурту Love and Joy, а дочка Анна – адміністратор цієї групи. Коли у гурту відбувся тур країнами Європи, вони пригощали людей пряниками та продавали їх. Також у майстрині часто купують солодощі (особливо з українською символікою) та відправляються в інші країни як сувеніри.





- Пряники почали подорожувати Європою раніше, ніж я! – шуткує авторка.



Рідні та друзі, які прийшли підтримати Ларису Євстігнєєву, говорили про неї як про щиру людину з добрим серцем на світлою душею, що вона дарує радість людям, які куштують її солодощі. Директорка музею Алла Гайшинська розповіла, як атмосфера виставки «Прянична казка» фактично «врятувала» її від поганого настрою:





- Я їду на роботу з Молодіжного, інколи бувають ситуації, коли прямо «где мой чёрный пистолет?!» Коли всі дістали: на ногу наступили, сумку обірвали, іще щось – життя поламалося навпіл. Сьогодні у мене був такий ранок. А потім я зайшла в улюблений музей, а тут пряниковий аромат, особливий. І настільки все тепло, настільки все таке світле й лагідне... Я сама собі сказала: «Якщо ось таке люди створюють, значить, все добре і нічого страшного не сталося. І Молодіжний не так і далеко розташований від музею. І взагалі все прекрасно.» Тому даруйте людям тепло, щирість, красу, – звернулася пані Гайшинська до Лариси Євстігнєєвої. – Якщо ми віримо в красу, якщо ми захоплюємося красою, все в нас буде добре, все ми переможемо!



Гості, що завітали до краєзнавчого музею на відкриття виставки, отримали солодкі сувеніри – кожен пішов з пряником від майстрині і став трішечки радіснішим.