Кожен кілометр — до Перемоги: військовим потрібна допомога в ремонті авто

На передовій немає другорядних завдань. Там все важливо. Надійна автівка — це мобільність, виконання критично важливих задач.
Військові 24 ОМБр ім.Короля Данила звернулися по допомогу: автомобіль потребує термінового ремонту.
Ви можете зробити внесок будь-якого розміру або поширити інформацію серед друзів та в соцмережах.
Разом ми можемо зробити більше, ніж здається!
PayPal kovtunovych@yahoo.com
4874100020164813
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.