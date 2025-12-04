Кожен кілометр — до Перемоги: військовим потрібна допомога в ремонті авто

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 501

На передовій немає другорядних завдань. Там все важливо. Надійна автівка — це мобільність, виконання критично важливих задач.

Військові 24 ОМБр ім.Короля Данила звернулися по допомогу: автомобіль потребує термінового ремонту.

— Друзі, прошу закидати грошей на ремонт машини, яка дуже потрібна для виконання завдань. Проблеми з вихровими заслонками, свічками накалу, каталізатором, плюс по ходовій є моменти, — написав військовий на позивний Режисер.

Ви можете зробити внесок будь-якого розміру або поширити інформацію серед друзів та в соцмережах.

Разом ми можемо зробити більше, ніж здається!

Банка МОНО

PayPal kovtunovych@yahoo.com

4874100020164813