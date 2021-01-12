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Топ новина, Кременчук

У Кременчуці відбувається мітинг проти високих тарифів на комуналку (трансляція)

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 1 063 Коментарів: 4

 

На мітинг зібралося близько 200 людей

15 січня у Кременчуці на площі Перемоги відбувається мітинг проти високих тарифів на комуналку. Під мерією зібралося близько 200 людей.


Одна з вимог організаторів мітингу — провести сесію Кременчуцької міськради на вулиці під наглядом громади.


11.43 До кременчужан вийшов мер та віцемер Проценко. Малецький взяв читати вимоги мітингувальників.


11.45 Активіст Леонід Харченко, під час виступу нагадав, що тарифи за тепло затверджує виконком, який одноголосно проголосував за підняття тарифів.


11.47 Тож серед вимог мітингувальників є вимоги: скасувати рішення виконкому про підвищення тарифів Теплоенерго та КремТец і на рівні дкржави повернути пільговий тариф на електроенергію, скасувати завищені тарифи на транспортування газу та повернути державі з оренди олігархів газові родовища.


11.50 Дали слово меру. Він говорить, що проголосував би за всі вимоги, та навіть проти рішення НКРЕКП щодо тарифів на електроенергію та газ. Пообіцяв вимагати зниження тарифів на газ через звернення сесії міськради.


11.55 Мітингувальники кричать: «Ганьба!»


 


11.57 Піддубна нагадала меру, що він нічого не сказав про тарифи, які затвердив виконком.


12.05 Виступає директор Департаменту ЖКГ Москалик. Він говорить, що сесія облради вчора вже ухвалила звернення про електроенергію та газ.

12.07 Мітингувальники вимагають від мера скасувати підвищені тарифи на тепло. 


12.08 Піддубна пропонує відправити мера у відставку.

12.17 Наступний мітинг оголосили на 26 січня, перед сесією міськради.

3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: мітинг

Коментарі: 4

923
antikola:
Сьогодні, 12:00

ничего скоро подешевеет -таки многоходовочка с повышением

Юрий Витренко считает, что в Украину можно возобновить поставки российского газа

6 1
431
Кавоман:
Сьогодні, 12:07

Цитата: antikola

ничего скоро подешевеет -таки многоходовочка с повышением

Юрий Витренко считает, что в Украину можно возобновить поставки российского газа

А потім знову:

"Газова криза: Москва перекрила вентиль, Україну рятує Польща
02/03/2018 16:54"

"Москва перекрила вентиль, і Україні не вистачає газу. 
ВІВТОРОК, 8 ЛИПНЯ 2014, 20:17"

"2009 рік. 4 січня. "Газпром" звинуватив Україну в крадіжці газу. Тиск у трубі і далі продовжив знижуватися, і 7 січня Росія повністю перекрила вентиль."


4 1
923
antikola:
Сьогодні, 12:14

Цитата: Кавоман
А потім знову:
зелені докерувались....цейтнот. 


9 1
101
Lisbon:
Сьогодні, 12:21

Цитата: antikola

Цитата: Кавоман
А потім знову:
зелені докерувались....цейтнот. 

Інакше й бути не могло. Якщо вистрибнути з 13 поверху - Землю зустрінеш обов' язково - навіть якщо ти не віриш в закони фізики. ))

Нас чекає веселий рік.


6 1

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