У Кременчуці відбувається мітинг проти високих тарифів на комуналку (трансляція)

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 1 063 Коментарів: 4

15 січня у Кременчуці на площі Перемоги відбувається мітинг проти високих тарифів на комуналку. Під мерією зібралося близько 200 людей.





Одна з вимог організаторів мітингу — провести сесію Кременчуцької міськради на вулиці під наглядом громади.





11.43 До кременчужан вийшов мер та віцемер Проценко. Малецький взяв читати вимоги мітингувальників.





11.45 Активіст Леонід Харченко, під час виступу нагадав, що тарифи за тепло затверджує виконком, який одноголосно проголосував за підняття тарифів.



11.47 Тож серед вимог мітингувальників є вимоги: скасувати рішення виконкому про підвищення тарифів Теплоенерго та КремТец і на рівні дкржави повернути пільговий тариф на електроенергію, скасувати завищені тарифи на транспортування газу та повернути державі з оренди олігархів газові родовища.





11.50 Дали слово меру. Він говорить, що проголосував би за всі вимоги, та навіть проти рішення НКРЕКП щодо тарифів на електроенергію та газ. Пообіцяв вимагати зниження тарифів на газ через звернення сесії міськради.





11.55 Мітингувальники кричать: «Ганьба!»









11.57 Піддубна нагадала меру, що він нічого не сказав про тарифи, які затвердив виконком.





12.05 Виступає директор Департаменту ЖКГ Москалик. Він говорить, що сесія облради вчора вже ухвалила звернення про електроенергію та газ.



12.07 Мітингувальники вимагають від мера скасувати підвищені тарифи на тепло.





12.08 Піддубна пропонує відправити мера у відставку.





12.17 Наступний мітинг оголосили на 26 січня, перед сесією міськради.