Пільгових 100 кВт не буде: уряд підвищив тариф на електроенергію для населення

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 2 608 Коментарів: 7

Ще один тарифний «подарунок» наприкінці року піднесли українцям. Кабмін на засіданні 29 грудня ухвалив Постанову, яка встановлює з 1 січня єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів – 1,68 грн/кВт год. «Фактично, тариф для населення до 31.03.2021 збережено на поточному рівні (не враховуючи пільгову ціну за перші 100 кВт год/міс)», - так трактує рішення уряду офіційний сайт КМУ, намагаючись обійти стороною факт підвищення ціни. Але він - налице.





Пояснимо: за перші 100 кВт. год діяла пільгова ціна на електроенергію - 90 коп. Якщо напалив більше – кожен наступний кіловатт коштував уже майже вдвічі дорожче - 1,68 грн. Проте у багатьох побутових споживачів (особливо в ощадливих, у пенсіонерів) споживання не перевищувало 100 кіловатт. Тепер же з 1 січня вони платитимуть за свої спожиті 100 кВт.год не 90 гривень, а 168.





Така ціна діятиме до 31 грудня – на цей термін уряд своєю Постановою подовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО).





Далі, якщо дію ПСО не продовжать, ціни підуть у вільне плавання – як уже пішли ціни на газ.



