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Топ новина, Кременчук, Споживач

Пільгових 100 кВт не буде: уряд підвищив тариф на електроенергію для населення

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 2 608 Коментарів: 7

 

Кабмін встановив з 1 січня фіксовану ціну – 1,68 грн за кіловатт

Ще один тарифний «подарунок» наприкінці року піднесли українцям. Кабмін на засіданні 29 грудня ухвалив Постанову, яка встановлює з 1 січня єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів – 1,68 грн/кВт год. «Фактично, тариф для населення до 31.03.2021 збережено на поточному рівні (не враховуючи пільгову ціну за перші 100 кВт год/міс)», - так трактує рішення уряду офіційний сайт КМУ, намагаючись обійти стороною факт підвищення ціни. Але він - налице. 


Пояснимо: за перші 100 кВт. год  діяла пільгова ціна на електроенергію - 90 коп. Якщо напалив більше – кожен наступний кіловатт коштував уже майже вдвічі дорожче - 1,68 грн. Проте у багатьох побутових споживачів (особливо в ощадливих, у пенсіонерів) споживання не перевищувало 100 кіловатт. Тепер же з 1 січня вони платитимуть за свої спожиті 100 кВт.год не 90 гривень, а 168.


Така ціна діятиме до 31 грудня – на цей термін уряд своєю Постановою подовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО).


Далі, якщо дію ПСО не продовжать, ціни підуть у вільне плавання – як уже пішли ціни на газ.


«Постанову прийнято з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня наступного року. Так, термін дії чинного механізму ПСО спливає 01.01.2021 і у разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж в 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3.30 грн/кВт.год)», - цитуємо повідомлення КМУ.


Нагадаємо, для кременчужан також у січні зростуть тарифи на тепло та гарячу воду, газ, водопостачання та каналізацію. Фактично вся комуналка поповзла вгору. Незмінні поки що розцінки на управління житлом від керуючих компаній.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: електроенергія тариф ціна населення

Коментарі: 7

193
romix:
Сьогодні, 08:31

Знаю одного клоуна - так он совсем другое обещал...


80 2
2 536
zzzzzz:
Сьогодні, 08:48

опаздывает телеграф с новостью....



Цитата: romix

Знаю одного клоуна - так он совсем другое обещал...

да вот же он -

Зеленский: Нашли "интересное решение", чтобы вдвое снизить тарифы на тепло
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 2019, 16:26

44 3
411
Кавоман:
Сьогодні, 09:02

Тиждень тому (21.12) свої зелені пацики прикупилися: "Підрозділ "Енергоатом-Трейдинг" НАЕК "Енергоатом" продав на сьогоднішньому аукціоні на Українській енергетичній біржі (УЕБ) за двосторонніми договорами рекордні 13 331 423 МВт-год (87,7% запропонованого обсягу) електроенергії з періодом постачання з 1 січня до 30 червня 2021 року, що становить 17,7% прогнозного вироблення електроенергії компанією наступного року.

Згідно з повідомленням УЕБ, "Енергоатом" реалізував на аукціоні 13 029 000 МВт-год е/е базового навантаження за середньозваженою ціною 1159,76 грн/МВт-год (при стартовій 1400 грн/МВт-год), а також 302 423 МВт-год "нічної" е/е графіком постачання з 0:00 до 7:00 за ціною 735,24 грн/МВт-год (при стартовій 1000 грн/МВт-год)."

Тепер треба рубати капусту заробляти свої 2%.

Зате, мабуть, весело і папріколу! 


34 2
804
inattentive:
Сьогодні, 09:36

Напрашиваются ... Повторюсь : Блииин , работы нет !!!. Я не плачусь. Но "редиски", что ж вы творите ?!?! Еще отопление дорожает на 30% ,горячая вода на 24% , вода и канализация на 14% , газ тоже вврх ползет теперь еще и это  - "полный аут". Вынуждают (матюк) страну покинуть, или майдан опять.


33 1
92
Slav:
Сьогодні, 09:44

Цитата: inattentive

Напрашиваются ... Повторюсь : Блииин , работы нет !!!. Я не плачусь. Но "редиски", что ж вы творите ?!?! Еще отопление дорожает на 30% ,горячая вода на 24% , вода и канализация на 14% , газ тоже вврх ползет теперь еще и это  - "полный аут". Вынуждают (матюк) страну покинуть, или майдан опять.

а вон крутятся вокруг того, что бы за долги жильё забирать...я поражаюсь - неужто не видно к чему стремятся...


20 0
851
почемучка:
Сьогодні, 12:40

Підскажіть будь ласка. Зараз в підїздах висять оголошення про інвестиційну программу по заміні на 2-х тарифний лічильник побутовим споживачам. А приватний сектор Раківки чи Крюкова теж попадає під цю програму????


2 1
32
xikilla:
Сьогодні, 15:30

Зе...Вас сделали ещё раз!

А тарифы Порошенко поднял, не зеля!!!!


3 1

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