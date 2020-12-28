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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці зареєстрували 23 нові випадки коронавірусної інфекції

Сьогодні, 23:06 Переглядів: 164

 

Одужало 135 пацієнтів

28 грудня в нашому місті зареєстрували 23 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.


За даними мерії, інфікувалися 14 жінок віком від 23 до 82 років та 8 чоловіків віком від 34 до 83 років. Також захворіла дворічна дитина. Із вперше виявлених випадків захворювання 14 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 9 – лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 110 людей. Одужало 135 пацієнтів.


Всього у Кременчуці зафіксували 4796 випадків коронавірусної хвороби, одужало 3194, померло 135.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пациенты

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