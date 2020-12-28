У Кременчуці зареєстрували 23 нові випадки коронавірусної інфекції

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28 грудня в нашому місті зареєстрували 23 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.





За даними мерії, інфікувалися 14 жінок віком від 23 до 82 років та 8 чоловіків віком від 34 до 83 років. Також захворіла дворічна дитина. Із вперше виявлених випадків захворювання 14 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 9 – лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 110 людей. Одужало 135 пацієнтів.



Всього у Кременчуці зафіксували 4796 випадків коронавірусної хвороби, одужало 3194, померло 135.