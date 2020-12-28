1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Культура, ТЪ представляет

У кінці робочого дня: Леся Українка – бунтарка, яка не корилася власній долі

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 520

 

Кременчужани розпочали нову рубрику, де розповідають про особистостей з купюр

Команда Української інфографіки продовжує рубрику «Обличчя на купюрах». У рубриці «Обличчя на купюрах» розповідають про особистостей, які зображені на грошах. Цього разу героєм матеріалу стала поетеса Леся Українка. 


Незважаючи на те, що з творчістю найвідомішої української поетеси Лесі Українки ми знайомимося ще в дитинстві, насправді знаємо про неї дуже мало.


Письменниця народилася у дворянській родині на Волині. Справжнє ім'я дівчини Лариса Косач. Під час святкування Водохреща дівчинка дуже захворіла, й за кілька років лікарі діагностували туберкульоз кісток.


Леся Українка ввела в українську мову такі слова: напровесні та промінь, останній став навіть науковим терміном. Письменниця перебувала під наглядом поліції, й цензура не раз забороняла її твори. Тому більшість творів Леся Українка друкувала за кордоном у Берліні, Дрездені, Празі та Відні.


Нагадаємо, що над проєктом «Українська інфографіка» працюють кременчужани: Олександр та Альона Семеняки й Тарас Ільїн.


2
Автор: Альона Душенко Джерело відео: ArteFact - Українська Інфографіка
Теги: Леся Українка

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх