У кінці робочого дня: Леся Українка – бунтарка, яка не корилася власній долі

Сьогодні, 18:06 Переглядів: 520

Кременчужани розпочали нову рубрику, де розповідають про особистостей з купюр

Команда Української інфографіки продовжує рубрику «Обличчя на купюрах». У рубриці «Обличчя на купюрах» розповідають про особистостей, які зображені на грошах. Цього разу героєм матеріалу стала поетеса Леся Українка.





Незважаючи на те, що з творчістю найвідомішої української поетеси Лесі Українки ми знайомимося ще в дитинстві, насправді знаємо про неї дуже мало.





Письменниця народилася у дворянській родині на Волині. Справжнє ім'я дівчини Лариса Косач. Під час святкування Водохреща дівчинка дуже захворіла, й за кілька років лікарі діагностували туберкульоз кісток.





Леся Українка ввела в українську мову такі слова: напровесні та промінь, останній став навіть науковим терміном. Письменниця перебувала під наглядом поліції, й цензура не раз забороняла її твори. Тому більшість творів Леся Українка друкувала за кордоном у Берліні, Дрездені, Празі та Відні.





Нагадаємо, що над проєктом «Українська інфографіка» працюють кременчужани: Олександр та Альона Семеняки й Тарас Ільїн.



