Де і коли 29 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00
29 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 72-95;
- вул. Чумацький шлях, 69-83;
- вул. Баженова, 1-22;
- вул. Кохнівська, 44-47;
- вул. Карпенка-Карого, 22-60;
- вул. Салганна, 4-63;
- пров. Кохнівський;
- вул. Шевченка, 4-14/10;
- вул. Українська, 3.
З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Космонавтів, 41-60;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Ліщинова, 4-31;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
- пров. Пилипа Орлика, 4-10;
- пров. Космонавтів, 1-76;
- пров. Бородинський, 1-31;
- пров. Чорноморський, 4-17;
- пров. Грузинський, 1-10;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Олега Ольжича, 1-32.
З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:
- вул. Марусі Чурай, 19-60;
- вул. Козацька, 69-134;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- пров. Рокосовського, 1-36;
- пров. Делегатський, 3-12;
- пров. Ровенський, 3-44.