Де і коли 29 грудня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

29 грудня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 8.00 до 17.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами:

вул. Академіка Герасимовича, 81-106;

вул. Гайдамацька, 72-95;

вул. Чумацький шлях, 69-83;

вул. Баженова, 1-22;

вул. Кохнівська, 44-47;

вул. Карпенка-Карого, 22-60;

вул. Салганна, 4-63;

пров. Кохнівський;

вул. Шевченка, 4-14/10;

вул. Українська, 3.

З 8.00 до 17.00 через проведення робіт з виконання інвестиційної програми світла не буде за адресами:

вул. Чорноморська, 15-64;

вул. Космонавтів, 41-60;

вул. Гайдамацька, 11-46;

вул. Ліщинова, 4-31;

вул. Кавалерійська, 8-49;

вул. Василя Стуса, 32-64;

вул. Академіка Герасимовича, 31-49;

пров. Пилипа Орлика, 4-10;

пров. Космонавтів, 1-76;

пров. Бородинський, 1-31;

пров. Чорноморський, 4-17;

пров. Грузинський, 1-10;

пров. Чигиринський, 1-17;

пров. Олега Ольжича, 1-32.

З 6.00 до 18.00 через виконання планових робіт на ПЛ світла не буде за наступними адресами: