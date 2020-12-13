Тарифи під ялинку: з 1 січня у Кременчуці на 14,3% подорожчають вода та каналізація

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 926 Коментарів: 6

КП «Кременчукводоканал» на своєму сайті повідомило про підвищення тарифів з першого січня 2021 року на холодну воду та водовідведення (каналізацію). За сумою двох послуг тарифи зростуть на 14,3% (на 3,4 грн за використання кожного кубометра води).

Так, 16 грудня відбулося засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). На засіданні ухвалили постанову НКРЕКП, якою внесені зміни до попередньої постанови, що встановлювала тарифи низці водоканалів України, у тому числі й «Кременчукводоканалу».

Порівняння нових тарифів з діючими (за 1 куб м), грн

Послуга діючий тариф тариф з 1.01.21 зростання, грн зростання, % водопостачання 11,68 13,00 1,32 11,3% водовідведення 12,16 14,24 2,08 17,1%

Тарифи (після коригування НКРЕКП) дещо відрізняються від попереднього варіанту: на каналізацію встановлений ще вищий тариф, ніж планувалося.

Текст Постанови НКРЕКП ще не опублікований на офіційному сайті регулятора, проте публікація очікується сьогодні, повідомили ТЪ на КП «Кременчукводоканал».