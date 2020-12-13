Тарифи під ялинку: з 1 січня у Кременчуці на 14,3% подорожчають вода та каналізація

КП «Кременчукводоканал» на своєму сайті повідомило про підвищення тарифів з першого січня 2021 року на холодну воду та водовідведення (каналізацію). За сумою двох послуг тарифи зростуть на 14,3% (на 3,4 грн за використання кожного кубометра води).
Так, 16 грудня відбулося засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). На засіданні ухвалили постанову НКРЕКП, якою внесені зміни до попередньої постанови, що встановлювала тарифи низці водоканалів України, у тому числі й «Кременчукводоканалу».
Порівняння нових тарифів з діючими (за 1 куб м), грн
|
Послуга
|
діючий тариф
|
тариф з 1.01.21
|
зростання, грн
|
зростання, %
|
водопостачання
|
11,68
|
13,00
|
1,32
|
11,3%
|
водовідведення
|
12,16
|
14,24
|
2,08
|
17,1%
Тарифи (після коригування НКРЕКП) дещо відрізняються від попереднього варіанту: на каналізацію встановлений ще вищий тариф, ніж планувалося.
Текст Постанови НКРЕКП ще не опублікований на офіційному сайті регулятора, проте публікація очікується сьогодні, повідомили ТЪ на КП «Кременчукводоканал».