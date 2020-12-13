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Тарифи під ялинку: з 1 січня у Кременчуці на 14,3% подорожчають вода та каналізація

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 926 Коментарів: 6

 

НКРЕКП ухвалила постанову про підвищення тарифів КП «Кременчукводоканал»

КП «Кременчукводоканал» на своєму сайті повідомило про підвищення тарифів з першого січня 2021 року на холодну воду та водовідведення (каналізацію). За сумою двох послуг тарифи зростуть на 14,3% (на 3,4 грн за використання кожного кубометра води).

 

Так, 16 грудня відбулося засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). На засіданні ухвалили постанову НКРЕКП, якою внесені зміни до попередньої постанови, що встановлювала тарифи низці водоканалів України, у тому числі й «Кременчукводоканалу».

 

Порівняння нових тарифів з діючими (за 1 куб м), грн

Послуга

діючий тариф

тариф з 1.01.21

зростання, грн

зростання, %

водопостачання

11,68

13,00

1,32

11,3%

водовідведення

12,16

14,24

2,08

17,1%

 

Тарифи (після коригування НКРЕКП) дещо відрізняються від попереднього варіанту: на каналізацію встановлений ще вищий тариф, ніж планувалося.

 

Текст Постанови НКРЕКП ще не опублікований на офіційному сайті регулятора, проте публікація очікується сьогодні, повідомили ТЪ на КП «Кременчукводоканал».

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: вода тариф Кременчукводоканал каналізація водовідведення
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

173
LYuSIYa:
Сьогодні, 12:14

"ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) по итогам 2020 года прогнозирует увеличение объема переработки нефти на 17,7% – до 2,95 млн тонн, с последующим наращиванием переработки в 2021 году до 3,5 млн тонн.

Об этом сообщил главный технолог «Укртатнафты» Юрий Голич в ходе онлайн-конференции Petroleum Ukraine online, передает Интерфакс-Украина." Ці геї (я толерантно сказала) кричали, що тільки переробка сягне 2 млн. - підвищать зарплату. Ці, знову, геї кричали, що треба скоротити персонал - і зарплати сягнуть нечуваних висот...Йой ля... Пан Ляпчинський в інтерв'ю КонGe розповідав, що оператори 5 розряду отримують 15 тисяч чистими на руки. Що ж тепер буде? Дикі зарплати, банкомати не справляються? Та х.. Оператор 5 розряду із стажем більше 20 років отримує 10 тисяч. Зате у нас ялинки, сквер, відстроєні за рахунок НПЗ а потім виведені з заводу Палац культури ца центр спорту. Хавайте. Вітаю з майбутнім звільненням робітників бензолки, Г-36-37 і МТБЕ.


8 1
410
Туся:
Сьогодні, 12:19

 як наш мер може дивитися своїм виборцям в очі? він же обіцяв, що не допустить підвищення тарифів ! Люди йому вірили, проголосували за нього, а він так цинічно повівся. Ганьба!


19 1
152
evgeniys:
Сьогодні, 12:21

"Подарки" за "подарками".  Телеграф, напишите что с 1 января для электроэнергия для прочих потребителей (кроме населения) поднимется до 3,63 грн кВт.(за два месяца поднялась с 2,71грн) Это подорожание так или иначе перейдет с прочих потребителей на население, в каждой включеной лампочки в магазине.


12 0
2 508
zzzzzz:
Сьогодні, 12:27

Цитата: LYuSIYa
Вітаю з майбутнім звільненням робітників бензолки, Г-36-37 і МТБЕ.
а также цеха связи, 10 цеха и далі буде....



це вже таріфний геноцид, чи ще нє? 


11 1
797
inattentive:
Сьогодні, 12:33

Блииин , работы нет !!!. Я не плачусь. Но "самки собак", что ж вы творите ?!?! Еще отопление на 30% ,горячую воду на 24% - "полный аут". Вынуждают (матюк) страну покинуть, или майдан опять.


24 0
2 508
zzzzzz:
Сьогодні, 15:35

зелепузики,  это уже геноцид или еще нет?


2 0

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