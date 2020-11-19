На воду — на 11%, на каналізацію — на 16%: як «Кременчукводоканал» підвищить тарифи

КП «Кременчукводоканал» повідомило про наміри провести відкриті слухання онлайн та підвищити тарифи в 2021 році. Повідомлення розміщене на офіційному сайті підприємства. Зокрема, адміністрація водоканалу повідомила, що 18 листопада відбулося засідання НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) у формі відкритого слухання. На засіданні схвалили проєкт постанови НКРЕКП щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2021 рік.
Зокрема, НКРЕКП змінює тарифи низці водоканалів, серед яких і «Кременчукводоканал». Матеріали можна переглянути за посиланням. Це перший етап затвердження тарифів, остаточний етап — їх затвердження — відбудеться після того, «Кременчукводоканал» проведе слухання по тарифах на місці. Підприємство проведе їх в онлайн режимі на сайті.
|
Послуга
|
діючий тариф
|
тариф, план
|
зростання, грн
|
зростання, %
|
водопостачання
|
11,68
|
13,02
|
1,34
|
11,50%
|
водовідведення
|
12,16
|
14,05
|
1,89
|
16,50%
Як зазначає адміністрація підприємства, загальне зростання тарифів 13,6%.
На зміну тарифів вплинули такі чинники, повідомляє «Кременчукводоканал»:
1) зменшились обсяги реалізації, що враховані в діючих тарифах;
2) зросли витрати на оплату праці;
3) зменшилися витрати на оплату податків та зборів;
4) змінились витрати на оплату електричної енергії;
5) зменшилися витрати на реагенти;
6) змінились витрати на пально-мастильні матеріали;
7) решта витрат збільшилася у зв’язку зі зміною вартості матеріалів та послуг;
8) змінились складові тарифу пов'язані з обслуговуванням кредиту проєкту Світового банку «Розвиток міської інфраструктури»:
Востаннє «Кременчукводоканал» підвищував тарифи із 1 червня. На воду — на 25%, на каналізацію — на 20%.