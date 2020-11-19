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На воду — на 11%, на каналізацію — на 16%: як «Кременчукводоканал» підвищить тарифи

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 247

 

Підприємство повідомило про наміри підвищити тарифи в 2021 році, НКРЕКП схвалила проєкт постанови

КП «Кременчукводоканал» повідомило про наміри провести відкриті слухання онлайн та підвищити тарифи в 2021 році. Повідомлення розміщене на офіційному сайті підприємства. Зокрема, адміністрація водоканалу повідомила, що 18 листопада відбулося засідання НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) у формі відкритого слухання. На засіданні схвалили проєкт постанови НКРЕКП щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2021 рік.


Зокрема, НКРЕКП змінює тарифи низці водоканалів, серед яких і «Кременчукводоканал». Матеріали можна переглянути за посиланням. Це перший етап затвердження тарифів, остаточний етап — їх затвердження — відбудеться після того, «Кременчукводоканал» проведе слухання по тарифах на місці. Підприємство проведе їх в онлайн режимі на сайті.

Порівняння планових тарифів з діючими (за 1 куб м), грн

Послуга

діючий тариф

тариф, план

зростання, грн

зростання, %

водопостачання

11,68

13,02

1,34

11,50%

водовідведення

12,16

14,05

1,89

16,50%


Як зазначає адміністрація підприємства, загальне зростання тарифів 13,6%.


На зміну тарифів вплинули такі чинники, повідомляє «Кременчукводоканал»:


1) зменшились обсяги реалізації, що враховані в діючих тарифах;

2) зросли витрати на оплату праці;

3) зменшилися витрати на оплату податків та зборів;

4) змінились витрати на оплату електричної енергії;

5) зменшилися витрати на реагенти;

6) змінились витрати на пально-мастильні матеріали;

7) решта витрат збільшилася у зв’язку зі зміною вартості матеріалів та послуг;

8) змінились складові тарифу пов'язані з обслуговуванням кредиту проєкту Світового банку «Розвиток міської інфраструктури»:

  • зменшилися фінансові витрат;
  • збільшилась сума на погашення основного боргу.

 

Востаннє «Кременчукводоканал» підвищував тарифи із 1 червня. На воду — на 25%, на каналізацію — на 20%.

 

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Укрінформ
Теги: Кременчукводоканал водоканал вода водовідведення
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