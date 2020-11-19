У Кременчуці вшанували пам'ять учасників Революції Гідності і Героїв Небесної Сотні

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20 листопада, напередодні Дня Гідності та Свободи*, у Кременчуці згадали трагічні події української революції кінця 2013–початку 2014 років, яка отримала назву Євромайдан, учасників Революції Гідності і загиблих Героїв Небесної Сотні, серед яких і наш земляк Ігор Сердюк. Про це сповістила пресслужба мерії нашого міста.





Представники міської влади, громадських організацій, учасники АТО, правоохоронці, військовослужбовці, кременчужани хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв, які віддали своє життя, відстоюючи демократичні цінності, право України бути вільною та незалежною, йти своїм шляхом. У пам’ять про них учасники заходу поклали квіти до пам’ятного знаку Героїв Небесної Сотні.





*Щороку 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи відповідно до Указу Президента з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року–лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.





Цього дня згадують всіх, хто встав на захист демократії і незалежності України, виступив проти тоталітарного режиму. Три місяці тривало протистояння українців проти тодішньої влади нашої держави, більше 100 українських патріотів загинули у протистоянні з силовиками, відстоюючи європейські цінності і європейський вибір України.