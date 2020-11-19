Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 19.11.2020 22:30
Підтверджені:
Україна583510
Кременчук2343
Хворі:
Україна306662
Кременчук967
Одужало:
Україна266479
Кременчук1310
Померло:
Україна10369
Кременчук66
Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Ситуація з COVID-19 у Кременчуці напружена: хворіє 967 містян

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 709

 

У нашому місті працюють над тим, щоб збільшити об'єми кисню, якого потребуть «важкі» пацієнти

На сьогоднішній день ситуація щодо поширення коронавірусної хвороби в Кременчуці є напруженою. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації сказала заступниця міського голови Ольга Усанова.


За її інформацією, за останню добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів на амбулаторному прийомі звернулися 85 дорослих і 63 дитини. Вперше сімейні лікарі поставили діагноз «пневмонія» 64 дорослим і виставили 87 підозр на коронавірусну інфекцію. Кременчуцький лабораторний центр працює з повним завантаженням. За вчорашню добу лаборанти центру провели 199 досліджень на коронавірус.


Кременчуцька ПЛР-лабораторія заробила понад 2 млн грн, виконуючи платні тести на коронавірус


Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях з пневмонією перебувають 135 пацієнтів, у 42 із них – тяжкий перебіг хвороби.


Варто зазначити, що у лікарнях нашого міста лежить 34 кременчужанина із підтвердженим COVID-19, 27 – жителі Кременчуцького району. 933 хворих на цю інфекцію отримують лікування в амбулаторних умовах під наглядом сімейних лікарів, 1310 кременчужан подолали цю інфекцію, 66 осіб померло. За весь період пандемії у Кременчуці зафіксували 2343 випадки COVID-19.


На роботи з встановлення у ЛІЛ «Кременчуцька» ємності з киснем виділили 1 млн грн


- Зараз основна проблема – кожного дня зростає потреба у централізованій подачі кисню для наших пацієнтів. Кожного дня надходять «важкі» пацієнти, які потребують не просто кисневої терапії, а кисневої терапії в тому числі через апарати ШВЛ, це, звичайно, великі об'єми кисню мають бути для кожного пацієнта. Тому ця робота продовжується щодня для того, щоб найближчим часом у нас були ємності із киснем в промислових масштабах – те, про що ми не могли пів року назад подумати, - прокоментував керівник управління охорони здоров’я Кременчука Максим Середа та додав, що витрати кисню збільшилися у понад 10 разів.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пациенты пневмония ОРВИ заболеваемость
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