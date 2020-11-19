Ситуація з COVID-19 у Кременчуці напружена: хворіє 967 містян

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 1 709

У нашому місті працюють над тим, щоб збільшити об'єми кисню, якого потребуть «важкі» пацієнти

На сьогоднішній день ситуація щодо поширення коронавірусної хвороби в Кременчуці є напруженою. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації сказала заступниця міського голови Ольга Усанова.





За її інформацією, за останню добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів на амбулаторному прийомі звернулися 85 дорослих і 63 дитини. Вперше сімейні лікарі поставили діагноз «пневмонія» 64 дорослим і виставили 87 підозр на коронавірусну інфекцію. Кременчуцький лабораторний центр працює з повним завантаженням. За вчорашню добу лаборанти центру провели 199 досліджень на коронавірус.









Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях з пневмонією перебувають 135 пацієнтів, у 42 із них – тяжкий перебіг хвороби.





Варто зазначити, що у лікарнях нашого міста лежить 34 кременчужанина із підтвердженим COVID-19, 27 – жителі Кременчуцького району. 933 хворих на цю інфекцію отримують лікування в амбулаторних умовах під наглядом сімейних лікарів, 1310 кременчужан подолали цю інфекцію, 66 осіб померло. За весь період пандемії у Кременчуці зафіксували 2343 випадки COVID-19.







