Два пенальті та вилучення: «Кремінь» переміг «Металіст 1925»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 006

Попереду у кременчужан дві заключні домашні гри перед зимовим міжсезонням

Сьогодні, 20 листопада, футболісти «Кременя» перемогли у Харкові «Металіст 1925» й взяли реванш за гру в попередньому чемпіонаті (тоді кременчужани в останньому матч поступилися з рахунком – 2:4). Матч завершився з рахунком 1:0 на користь кременчужан.





У харків’ян матч через травми пропустили Ченбай, Ямполь, Гошкодеря та Кравченко. Тренерський штаб «Кременя» не зміг розраховувати на дискваліфікованого Олександра Кривенка та травмованого Луїса Фернанда, проте до команди повернувся Олександр Головко.





«Металіст 1925» - «Кремінь» - 0:1 (0:0)

Гол: Сорокін 64, з пенальті

На 78-й хвилині Братков не реалізував пенальті (воротар)

Попередження: Жичиков 44 - Чебатаєв 41, Сантос 58

Вилучення: Жичиков 89 (повторне попередження, неспортивна поведінка)





«Металіст 1925»: Коваленко М., Жичиков, Шершень, Братков, Коваленко І. (Аніх Чідера 72), Кольцов (к) (Коробка 80), Савін (Холод 72), Криськів, Дмитренко, Лукас, Дерек. Запасні: Дьяков, Пець, Цвіренко, Резепов, Ндукве, Толочко, Савіцький, Калайтан. Головний тренер: Валерій Кривенцов

«Кремінь»: Олійник (к), Мягков, Зубков, Сантос, Чебатаєв, Норенков, да Сілва, Сорокін (Бородай 90+1), Брюхов (Геловані 80), Бичков (Островський 87), Мурашов (Галата 72). Запасні: Данкович, Молько, Головко. Головний тренер: Олександр Головко

Головний арбітр - Дмитро Кубряк (Одеса)

Асистенти арбітра - Павло Почепецький (Дніпро) та Андрій Лікаренко (Чернігів)

Четвертий арбітр - Олександр Хамходера (Харків)

Спостерігач арбітражу УАФ - Євген Котенко (Суми)









«У нас найгарячіша позиція зараз у плані конкуренції. Тренерам не легко визначитися»: капітан Андрій Олійник



Капітан «Кременя» кілька разів рятував команду в гострих моментах та відбив пенальті Браткова. Своєю приголомшливою грою всеукраїнське видання Спортарена відзначили голкіпера Олійника кращим гравцем матчу.



Man of the match



Воротар Кременя провів відмінний матч, відбивши пенальті від Браткова та рятуючи свою команду в інших гострих епізодах. Якби не приголомшлива гра Олійника, то гості навряд чи могли б розраховувати на три очки.





- Мені гра сподобалась. Добре контролювали м’яч. У захисті діяли надійно. Звісно декілька моментів вони створили, але і ми дуже добре вибігали в атаку. Було декілька гольових моментів, можливо навіть більш небезпечних, ніж у Металіста.



Ставку у грі зробили на вичікування помилки суперника у центрі поля і швидкі контратаки. Думаю, що в нас виходило. Заробили чистий одинадцятиметровий. Забили. Суперник в свою чергу не зумів скористатися своїм шансом. Звісно радію що вдалося відбити пенальті. У нас напевно найгарячіша позиція зараз у плані конкуренції) Тренерам не легко напевно визначитись.



На домашні ігри треба виходити з таким же настроєм. Намагатися контролювати м’яч і чекати на свої моменти в атаці. Звісно потрібна і реалізація, адже сьогодні мали можливість забити більше одного м’яча. - розповів після гри капітан кременчуцької команди Андрій Олійник.





Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Чорноморець" 14 8 4 2 22-10 28 2 "Агробізнес" 13 8 1 4 24-12 25 3 "Верес" 12 7 3 2 18-8 24 4 "Гірник-Спорт" 13 7 2 4 23-17 23 5 "Миколаїв" 13 6 4 3 20-10 22 6 "Волинь" 12 6 3 3 16-11 21 7 "Оболонь" 12 6 1 5 21-13 19 8 "Полісся" 12 5 4 3 14-8 19 9 "Металіст 1925" 13 5 4 4 9-11 19 10 "Кремінь" 14 5 3 6 14-19 18 11 "Нива" Т 14 3 6 5 15-23 15 12 "Альянс" 11 4 2 5 11-12 14 13 "ВПК-Агро" 12 4 1 7 13-24 13 14 "Прикарпаття" 12 3 3 6 8-17 12 15 "Авангард" 14 2 2 10 9-27 8 16 "Кристал" 13 1 1 11 11-26 4

«Кремінь» перед тим як піти на зимову перерву зіграє два заключних матчі вдома. 25 листопада о 13.00 «Кремінь» прийме «Альянс», а 30 листопада луцьку «Волинь».