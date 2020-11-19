Мерія Кременчука продає на аукціоні право оренди п'яти приміщень: стартова ціна приємно дешева

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1 238 Коментарів: 2

Наприклад, приміщення 33 кв м у центрі міста можна орендувати за 133 гривні

До уваги підприємців: виконком Кременчуцької міської ради продає на аукціоні в електронній системі Prozorro.Продажі право оренди п'яти комунальних приміщень, які перебувають на балансі КГЖЕП «Автозаводське». Рішення про проведення аукціонів ухвалив виконком, він же й виступає орендодавцем.



Оголошення про аукціони розміщені в системі Prozorro.Продажі 18 листопада. Прийом пропозицій по двох лотах триватиме до 8 грудня, ще по трьох лотах — до 9 грудня. Детальніша інформація в оголошеннях. Стартова ціна в аукціоні дуже приємна.



Мінімальний крок підвищення ціни в аукціоні — 1% від стартової. При цьому учаснику слід внести гарантійний внесок (він визначений окремо по кожному лоту і складає від 3,8 до 10 тисяч гривень). Також учасник має сплатити реєстраційний внесок.





Перелік нежитлових приміщень, які можуть бути передані в оренду за результатами проведення аукціонів

№ Нежитлове приміщення (адреса, площа, кв.м) Початкова ціна оренди, грн Розмір гарантійного внеску, грн 1 вул. Генерала Манагарова, буд. 1, площею 98,8 кв.м 735,54 10013,38 2 вул. Першотравнева, буд. 33, площею 33,4 кв.м 133,13 3385,09 3 вул. Першотравнева, буд. 33, площею 41,6 кв.м 165,81 4216,16 4 просп. Свободи, буд. 75, площею 59,2 кв.м 595,07 5999,92 5 вул. Шевченка, буд. 27, площею 50,3 кв.м 168,3 5097,91

Умови оренди нежитлових приміщень визначені рішенням виконкому:

1. Строк оренди 5 (п’ять) років.

2. Використовувати об’єкт за будь – яким цільовим призначенням.

3. Мінімальний крок підвищення стартової орендної плати під час аукціону: 1% стартової орендної плати.

4. Гарантійний внесок при передачі в оренду нерухомого майна визначається шляхом застосування формули, наведеній у п. 58 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна.

5. Авансовий платіж становить 2 місячні орендні плати, визначені за наслідками аукціону.

6. Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій 99.

7. При оцінці наданих пропозицій застосовуватиметься критерій – найвища ціна.

8. Передача у суборенду можлива лише за рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.