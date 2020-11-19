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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

На роботи з встановлення у ЛІЛ «Кременчуцька» ємності з киснем виділили 1 млн грн

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 154

 

Майданчик під ємність на території інфекційного відділення в якості благодійної допомоги зведе підприємство «Кредмаш»

На роботи з встановлення на території інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» стаціонарної ємності об’ємом 7,5 т для зберігання кисню виділили більше 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


Майданчик під ємність в якості благодійної допомоги зведе підприємство «Кредмаш». Відповідно до проєкту, відділення буде з’єднане з нею спеціальним трубопроводом. Сама ж ємність буде захищена від замерзання. Ці роботи проводяться за рахунок коштів державного бюджету.


Наразі в лікарнях Кременчука, де надається медична допомога хворим на COVID-19, використовують привозні балони з киснем. Як зазначають фахівці, тільки в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» потреби в кисневій терапії в день складають до 35 балонів, а вночі кисню використовується дещо більше, приблизно до 48 балонів.


Директор лікарні «Кременчуцька» Оксана Корлякова наголошує, що на сьогоднішній день кременчуцькі пацієнти дефіциту кисню не відчувають. Якщо ж кількість хворих і надалі зростатиме, збільшуватиметься і потреба постачання кисню.


Коронавірусне: Кременчук закупить промислові ємності для кисню на 6 та 8 тонн
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: кислород больница «Кременчугская» инфекционное отделение
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