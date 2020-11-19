На роботи з встановлення у ЛІЛ «Кременчуцька» ємності з киснем виділили 1 млн грн

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 154

На роботи з встановлення на території інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» стаціонарної ємності об’ємом 7,5 т для зберігання кисню виділили більше 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Майданчик під ємність в якості благодійної допомоги зведе підприємство «Кредмаш». Відповідно до проєкту, відділення буде з’єднане з нею спеціальним трубопроводом. Сама ж ємність буде захищена від замерзання. Ці роботи проводяться за рахунок коштів державного бюджету.





Наразі в лікарнях Кременчука, де надається медична допомога хворим на COVID-19, використовують привозні балони з киснем. Як зазначають фахівці, тільки в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» потреби в кисневій терапії в день складають до 35 балонів, а вночі кисню використовується дещо більше, приблизно до 48 балонів.





Директор лікарні «Кременчуцька» Оксана Корлякова наголошує, що на сьогоднішній день кременчуцькі пацієнти дефіциту кисню не відчувають. Якщо ж кількість хворих і надалі зростатиме, збільшуватиметься і потреба постачання кисню.



