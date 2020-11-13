Коронавірусне: Кременчук закупить промислові ємності для кисню на 6 та 8 тонн

Сьогодні, 13:48 Переглядів: 272

Керівник управління охорони здоров’я Кременчука Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації розповів, що завершилися перемовини, триває процес підписання угод і підготовка до отримання промислових ємностей для централізованої подачі кисню об'ємом у 6 та 8 тонн для лікарень нашого міста.





У ЛІЛ «Кременчуцька» планують встановити ємність на 6 тонн для зберігання кисню, аби його можна було постачати киснепроводами до ліжок пацієнтів. На наступному тижні розпочнуться будівельні роботи з облаштування майданчику для встановлення даної ємності.





Головний медик Кременчука також зазначив, що найближчим часом в Першу міську лікарню надійде пересувна промислова ємність об’ємом у 8 тонн рідкого кисню. Вона виконуватиме дві функції:

забезпечуватиме ліжка цього закладу киснем через кріоциліндри;

у разі необхідності дозволить транспортувати кисень до інших медустанов Кременчука, де лікуються хворі з коронавірусною інфекцією.

Для пересувної 8-тонної ємності придбають спеціальний вантажний автомобіль, який після завершення карантину працюватиме в міському господарстві.