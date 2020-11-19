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В Кременчуге возле автовокзала сбили велосипедистку

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 756

  

Женщину забрала «скорая»

В Кременчуге возле автовокзала сбили велосипедистку. Авария произошла сегодня, 20 ноября, на ул. Гагарина. Как сообщает патрульная полиция Кременчуга, пострадавшую забрала «скорая». 


Обстоятельства ДТП устанавливают. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: дтп авария пострадавшие
компанія «Інтера Люкс»

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