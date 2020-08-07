Футболісти «Кременя» у результативному поєдинку завершили сезон

Сьогодні, 13 серпня, міський футбольний клуб «Кремінь» завершив виступи у Першій лізі. Підопічні Сергія Свистуна у заключному матчі поступилися «Металісту 1925» з рахунком 4:2.
На цей матч кременчужани взяли експериментальний склад. Дозволивши ряду гравців відпочити кілька днів. Так вдома залишили голкіпера Андрія Олійника та кількох польових футболістів: Олександра Головка, Валерія Курелєха та Євгена Мурашова.
«Металіст 1925» - «Кремінь» - 4:2
Голи: Дерек 26, Шершень 29, Ямполь 38, Цвіренко 58 - Лобода 8, Кривенко 86
«Металіст 1925»: Бєліменко, Осман, Шершень, Цвіренко, Ченбай, Кольцов, Савін (Банасевич 80), Ямполь (к), Дерек (Давидов 78), Стороженко (Єрмоленко 59), Лукас (Коваленко 73). Запасні: Дьяков, Аніх Чідера. В.о. головного тренера: В'ячеслав Хруслов
«Кремінь»: Фастов, Бичков (к) (Черниш 46), Пилипенко, Дмитрієв, Клюс, Литвяк, Марчук, Лобода (Білоус 46), Фхакадзе (Бафталовський 46), Козлов (Кривенко 46), Сула. Запасні: Закорський. Головний тренер: Сергій Свистун
Попередження: Цвіренко 15, Шершень 19, Дерек 22 - Фхакадзе 36
Головний арбітр - Микола Кривоносов (Київ)
Асистенти арбітра - Віктор Матяш (Донецьк) та Валентин Куцев (Київ)
Четвертий арбітр - Дмитро Кривушкін (Харків)
Спостерігач арбітражу УАФ - Віктор Швецов (Одеса)
Пісяматчеві коментарі тренері Кременя та Металіста 1925
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Минай"
|30
|19
|5
|6
|51-28
|62
|2
|"Інгулець"
|30
|17
|9
|4
|47-22
|60
|3
|"Агробізнес"
|30
|19
|3
|8
|52-30
|60
|4
|"Рух"
|29
|17
|7
|5
|48-21
|58
|5
|"Волинь"
|30
|17
|6
|7
|57-36
|57
|6
|"Оболонь Бровар"
|30
|14
|9
|7
|40-31
|51
|7
|"Металіст 1925"
|30
|15
|6
|9
|44-34
|51
|8
|"Авангард"
|30
|13
|6
|11
|37-40
|45
|9
|"Гірник-Спорт"
|30
|12
|3
|15
|42-48
|39
|10
|"Чорноморець"
|30
|10
|9
|11
|40-37
|39
|11
|"Миколаїв"
|30
|8
|10
|12
|45-45
|34
|12
|"Прикарпаття"
|30
|9
|3
|18
|44-51
|30
|13
|"Кремінь"
|30
|7
|6
|17
|35-57
|27
|14
|"Балкани"
|30
|5
|10
|15
|27-51
|25
|15
|"Металург"
|29
|6
|4
|19
|28-55
|22
|16
|"Черкащина"
|30
|1
|4
|25
|23-74
|7
Матч у Харкові став заключним для «Кременя» у статусі муніципального клубу, після цього розпочнеться реорганізація клубу. В новому сезоні Першої ліги виступатиме ФК «Кремінь». У місті діятиме дитяча футбольна академія МФК «Кремінь» (підпорядкований Кременчуцькій міській раді, директор Андрій Недяк) та професійна команда ФК «Кремінь» (власник Сергій Ковнір).
Зауважимо, що «Кремінь» є першопрохідцем в українському футболі. У 2003 році був створений міський футбольний клуб, який фінансувався з міського бюджету. «Кремінь» як флагман у цьому питанні став експертом й не різко клуби з інших міст радилися з «Кременем» щодо нюансів юридичних та фінансових питань. Тепер «Кремінь» першим з українських клубів змінює з комунальної на приватну власність.