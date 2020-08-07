Футболісти «Кременя» у результативному поєдинку завершили сезон

Вчора, 22:26 Переглядів: 273

Сьогодні, 13 серпня, міський футбольний клуб «Кремінь» завершив виступи у Першій лізі. Підопічні Сергія Свистуна у заключному матчі поступилися «Металісту 1925» з рахунком 4:2.

На цей матч кременчужани взяли експериментальний склад. Дозволивши ряду гравців відпочити кілька днів. Так вдома залишили голкіпера Андрія Олійника та кількох польових футболістів: Олександра Головка, Валерія Курелєха та Євгена Мурашова.

«Металіст 1925» - «Кремінь» - 4:2

Голи: Дерек 26, Шершень 29, Ямполь 38, Цвіренко 58 - Лобода 8, Кривенко 86

«Металіст 1925»: Бєліменко, Осман, Шершень, Цвіренко, Ченбай, Кольцов, Савін (Банасевич 80), Ямполь (к), Дерек (Давидов 78), Стороженко (Єрмоленко 59), Лукас (Коваленко 73). Запасні: Дьяков, Аніх Чідера. В.о. головного тренера: В'ячеслав Хруслов

«Кремінь»: Фастов, Бичков (к) (Черниш 46), Пилипенко, Дмитрієв, Клюс, Литвяк, Марчук, Лобода (Білоус 46), Фхакадзе (Бафталовський 46), Козлов (Кривенко 46), Сула. Запасні: Закорський. Головний тренер: Сергій Свистун



Попередження: Цвіренко 15, Шершень 19, Дерек 22 - Фхакадзе 36





Головний арбітр - Микола Кривоносов (Київ)

Асистенти арбітра - Віктор Матяш (Донецьк) та Валентин Куцев (Київ)

Четвертий арбітр - Дмитро Кривушкін (Харків)

Спостерігач арбітражу УАФ - Віктор Швецов (Одеса)









Пісяматчеві коментарі тренері Кременя та Металіста 1925





Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Минай" 30 19 5 6 51-28 62 2 "Інгулець" 30 17 9 4 47-22 60 3 "Агробізнес" 30 19 3 8 52-30 60 4 "Рух" 29 17 7 5 48-21 58 5 "Волинь" 30 17 6 7 57-36 57 6 "Оболонь Бровар" 30 14 9 7 40-31 51 7 "Металіст 1925" 30 15 6 9 44-34 51 8 "Авангард" 30 13 6 11 37-40 45 9 "Гірник-Спорт" 30 12 3 15 42-48 39 10 "Чорноморець" 30 10 9 11 40-37 39 11 "Миколаїв" 30 8 10 12 45-45 34 12 "Прикарпаття" 30 9 3 18 44-51 30 13 "Кремінь" 30 7 6 17 35-57 27 14 "Балкани" 30 5 10 15 27-51 25 15 "Металург" 29 6 4 19 28-55 22 16 "Черкащина" 30 1 4 25 23-74 7

Матч у Харкові став заключним для «Кременя» у статусі муніципального клубу, після цього розпочнеться реорганізація клубу. В новому сезоні Першої ліги виступатиме ФК «Кремінь». У місті діятиме дитяча футбольна академія МФК «Кремінь» (підпорядкований Кременчуцькій міській раді, директор Андрій Недяк) та професійна команда ФК «Кремінь» (власник Сергій Ковнір).

Зауважимо, що «Кремінь» є першопрохідцем в українському футболі. У 2003 році був створений міський футбольний клуб, який фінансувався з міського бюджету. «Кремінь» як флагман у цьому питанні став експертом й не різко клуби з інших міст радилися з «Кременем» щодо нюансів юридичних та фінансових питань. Тепер «Кремінь» першим з українських клубів змінює з комунальної на приватну власність.