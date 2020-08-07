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Кременчук, Освіта

На Полтавщину доставили 100% нових підручників для 3-класників

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 344

Pdf-версії підручників вже розміщені у вільному доступі

Цього року за державний кошт надруковано 4 481 185 примірників підручників для 3-х класів НУШ (84 назв оригінальних підручників та ще 45 перекладених мовами національних меншин). Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.


На Полтавщину доставили вже 100% нових підручників для 3-х класів. Це 134 508 примірників. Такі дані подає Інститут модернізації змісту освіти.


Pdf-версії підручників для 3-х класів вже розміщені у вільному доступі. Скачати їх можна за посиланням


Цього року також за державний кошт надруковані підручники для учнів 7-х класів: 47 оригінальних підручників та 18 перекладених мовами національних меншин. Загальний наклад становить 2 611 694 примірників.

 

На наступний навчальний рік планується друк підручників для 4 та 8 класів. Конкурс вже розпочато, він триватиме до 2 березня 2021 року.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: учебники школа школьники
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