Кременчуцькі мисливці звинувачують мисливсько-рибальське підприємство в недостовірному обліку тварин

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 851

На засіданні робочої групи з вивчення ведення мисливського господарства користувачами мисливських угідь в ОДА розглянули звернення ініціативної групи кременчужан, до складу якої увійшли представники ГО «АТО – Майдан – Кременчук», жителі місцевих громад Кременчуцького району, мисливці та депутати районної та обласної рад, щодо ведення мисливського господарства Кременчуцьким госпрозрахунковим мисливсько-рибальським підприємством, достовірності проведеного обліку чисельності диких мисливських тварин у господарстві.









Як повідомляє пресслужба ОДА, представники ініціативної групи зазначили, що Кременчуцьке ГМРП УТМР неефективно використовує землі, порушується екологічний баланс. Виникають питання щодо відтворення тваринного світу, чисельність дичини зменшується. Ціна ж відстрільної картки – одна з найвищих по Україні. Мисливці висловили думку, що діяльність господарства як користувача мисливських угідь Кременчуцького району шкодить екобалансу регіону.





Секретар робочої групи, голова ГО «Екологічна безпека Довкілля» Петро Яковенко нагадав, що це питання розглядали на профільній комісії ОДА. Запропонував виїхати на місце, на мисливські угіддя підприємства й перевірити достовірність наданих даних щодо кількості дичини, законність ведення діяльності господарством.





- Алгоритм дій маємо. Громадська організація звернеться до Держекоінспекції щодо можливості призначення позапланової перевірки господарства. Обласному управлінню лісового та мисливського господарства спрямуємо звернення щодо аналізу дотримання Кременчуцьким ГМРП УТМР умов договору на ведення мисливського господарства. Також буде звернення до правоохоронних органів щодо фактів, за якими зверталися люди й, можливо, УТМР, щоб оцінити фактичну діяльність підприємства, – зазначив Євген Греков.