Презентували проєкт туристичного логотипу та брендбук Полтавщини

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В облдержадміністрації провели офіційну презентацію проєкту туристичного логотипу та брендбуку Полтавської області, повідомляє пресслужба ОДА.





Логотип складається з чотирьох стилізованих іконок із зображенням автентичних родзинок, що представляють область та є її брендами.





Проєкт логотипу створено у стилі Flat design. Використано п’ять кольорів: андроїдний зелений, мандариновий, ніжно-оливковий, міжнародний помаранчевий, білий.





- Роботу над розвитком внутрішнього туризму почали ще сім місяців тому. Наразі ж через коронавірус внутрішній туризм набуває ще більшої популярності, – розповіла заступник голови ОДА Катерина Рижеченко. – Взимку ми провели анкетування щодо головних асоціацій із Полтавською областю щодо туризму. Це анкетування й стало базою для створення бренд буку. Ми уніфікували всі згадувані образи й створили єдину цілісну картинку. Були використані певні кольори та певні шрифти. Надалі використовувати цей логотип може кожен, хто займається туристичною або суміжною галуззю. Проте авторське право розпорядження логотипом та супровідними матеріалами мають Полтавська облдержадміністрація та Департамент культури і туризму. Такий момент є принциповим з огляду на використання цих матеріалів виключно для розвитку туризму на Полтавщині.









Як зазначила начальник відділу туризму і розвитку музейної справи Департаменту культури і туризму облдержадміністрації Лілія Федорченко, Полтавщина є конкурентом серед інших регіонів на туристичній платформі і нам потрібно боротися за туриста.





- Ми почали працювати над тим, як будемо асоціюватися в туриста? Що можемо йому запропонувати? Чому саме ми можемо це пропонувати? Треба себе ставити в ряду сильних конкурентів. Плани амбітні, але ми того варті, щоб бути кращими за Львів чи Одесу, – сказала Лілія Федорченко.





У розробці проєкту логотипу брали участь Департамент культури і туризму ОДА, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».





- Ми намагалися залучити якомога менше грошей. Політехніка взяла участь у розробці безкоштовно. Тільки візуалізація цього продукту коштувала 20 тисяч гривень у форматі макетування та виготовлення вихідних даних, – сказала Лілія Федорченко.





Логотип плануєть використовувати у сувенірній та рекламній продукції.



