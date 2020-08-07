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Лашки сидять без води через аварію

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 269

Виявлений порив на мережі

14 серпня мікрорайон Лашки залишився без холодного водопостачання.


Як повідомляє «Кременчукводоканал», о 6.50 виявили порив мережі Д-125 мм за адресою вул. Чайковського, 19А. 

Порив усувають.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Лашки отключение воды
компанія «Інтера Люкс»

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