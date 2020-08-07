Лашки сидять без води через аварію

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Виявлений порив на мережі
14 серпня мікрорайон Лашки залишився без холодного водопостачання.
Як повідомляє «Кременчукводоканал», о 6.50 виявили порив мережі Д-125 мм за адресою вул. Чайковського, 19А. Порив усувають.