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Кременчук, Культура, ТЪ представляет

Фотографії кременчужанки з'явилися у модному журналі

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 567

 

Одразу дві роботи кременчуцького фотографа опублікували у журналі

Фотографії кременчужанки Тетяни Алексенко опублікували в модному журналі Prestige Models Magazine. Про це фотографиня повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.


- Коли я отримала сьогодні увечері посилання на новий випуск журналу Prestige Models Magazine, то не повірила своїм очам. До випуску увійшли одразу дві, зроблені мною світлини дивовижних моделей, дякую всій надзвичайній команді, що творила цю красу! Це наше спільне досягнення. Дякую і обіймаю усіх, - написала Тетяна Алексенко.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: фотограф фотографії мода
компанія «Інтера Люкс»

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