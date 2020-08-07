Де 14 серпня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
14 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Олексія Древаля, 142-223;
- вул. Індустріальна, 111-135;
- вул. Ціолковського, 48-204;
- вул. Кагамлицька, 1-60;
- пров. Північний, 1-26;
- пров. Ювілейний, 3-20,
- пров. Чкалова, 22-34,
- пров. Інтернаціональний, 19, 19а;
- пров. Леонова, 169;
- пров. Індустріальний, 47-99.