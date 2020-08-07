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Де 14 серпня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 144

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

14 серпня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Олексія Древаля, 142-223;
  • вул. Індустріальна, 111-135;
  • вул. Ціолковського, 48-204;
  • вул. Кагамлицька, 1-60;
  • пров. Північний, 1-26;
  • пров. Ювілейний, 3-20,
  • пров. Чкалова, 22-34,
  • пров. Інтернаціональний, 19, 19а;
  • пров. Леонова, 169;
  • пров. Індустріальний, 47-99.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
компанія «Інтера Люкс»

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