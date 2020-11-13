Кременчуцька ПЛР-лабораторія заробила понад 2 млн грн, виконуючи платні тести на коронавірус

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На ці кошти придбали обладнання та тест-системи; також з міського бюджету виділили 720 тисяч грн на закупівлю шафи для автоматичного виділення біоматеріалу

Для ПЛР-лабораторії на базі перинатального центру закупили обладнання на понад 2 млн грн. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила заступниця міського голови Ольга Усанова.





ПЛР-лабораторія з дня свого відкриття (з 17 липня) виконала 2784 платних досліджень, це 29% від загальної кількості проведених тестів. За кошти проходили обстеження люди, які, наприклад, хочуть скоротити терміни самоізоляції або виїхати за кордон.





За 1 252 313 грн, які були отримані від платної послуги, придбали лабораторне обладнання: центрифуги, бокс мікробіологічної безпеки, термостат, ультрафіолетовий бокс, монітори, меблі тощо. Частина цих грошей пішла на доплати співробітникам лабораторії, які працювали з матеріалами підвищеної біологічної небезпеки.





Також за кошти платної послуги додатково закупили тест-системи на суму 952 556 грн. Ці тести використовуються для безкоштовного обстеження хворих кременчужан із підозрами на коронавірусну хворобу. Водночас від держави міський лабораторний центр отримав тестів на суму 164 тис грн.



Варто зазначити, що з міського бюджету виділили 720 тисяч грн, аби купити шафу для автоматичного виділення біоматеріалу. Зараз її встановлюють, а з понеділка вона почне працювати. Завдяки цьому обладнанню можна буде збільшити кількість обстежень на 50-80 на добу, а також буде можливість автоматизувати процес для медичного персоналу.





- Якщо ми кажемо, що лабораторія працює в дві зміни, це не означає, що дві зміни змінюється працівників. Це одні й ті самі наші лікарі-лаборанти, середні медичні працівники, лаборанти, які працюють в дві зміни, з восьмої ранку до дев'ятої, буває, до десятої вечора. Тому, звичайно, всі зміни просто скоротяться в часі, і всі люди зможуть нормально о шостій-сьомій хоча б піти додому, - пояснив керівник управління охорони здоров'я Максим Середа.





Кременчуцький лабораторний центр працює зараз з повним завантаженням, наприклад, 12 листопада зробили 224 дослідження. Результати видаються протягом однієї, максимум двох, діб, але для цього працівники працюють без вихідних.