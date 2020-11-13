Кременчужани допомогли поліцейським затримати грабіжника

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У п'ятницю, 13 листопада, кременчужани допомогли патрульним затримати грабіжника. Як інформує патрульна поліція нашого міста, інспектори роти тактико-оперативного реагування отримали повідомлення про грабіж на вулиці Олега Кошового. Невідомий чоловік відібрав телефон у 48-річного заявника.





Небайдужі очевидці події не дали зловмиснику втекти, після чого його затримати ТОРівці. Під час поверхневої перевірки чоловіка охоронці порядку виявили в нього телефон, схожий на викрадений.





Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.