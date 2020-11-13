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Кременчук, Полтавщина

Кременчуцькі патрульні супроводжували гелікоптер у село Соснівку

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 283

 

Техніку транспортували від адміністративної межі Кіровоградської та Полтавської областей

Вчора, 13 листопада, поліцейські відділення безпеки дорожнього руху батальйону патрульної поліції Кременчука здійснили складний супровід великовагового великогабаритного транспортного засобу – гелікоптеру.


Як повідомила пресслужба патрульної поліції нашого міста, правоохоронці супроводжували вертоліт від адміністративної межі Кіровоградської та Полтавської областей до села Соснівка Кременчуцького району.


Надзвичайних подій не трапилося. Поліція дякує всім учасникам за дотримання правил безпеки дорожнього руху.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: вертолет полиция
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