Кременчуцькі патрульні супроводжували гелікоптер у село Соснівку

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Техніку транспортували від адміністративної межі Кіровоградської та Полтавської областей

Вчора, 13 листопада, поліцейські відділення безпеки дорожнього руху батальйону патрульної поліції Кременчука здійснили складний супровід великовагового великогабаритного транспортного засобу – гелікоптеру.





Як повідомила пресслужба патрульної поліції нашого міста, правоохоронці супроводжували вертоліт від адміністративної межі Кіровоградської та Полтавської областей до села Соснівка Кременчуцького району.





Надзвичайних подій не трапилося. Поліція дякує всім учасникам за дотримання правил безпеки дорожнього руху.



