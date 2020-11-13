Франзуцька делегація передала льотному коледжу нову техніку

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Заклад отримав макет вертольоту Airbus-H225 та тренажерний комплекс для занять з курсантами

12 листопада Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ із робочим візитом відвідала французька делегація, аби передати до навчального закладу макет вертольоту Airbus-H225 та тренажерний комплекс для занять з курсантами. Про це повідомляє пресслужба КЛК у Фейсбуці.





Макет вертольоту (який фактично є справжнім вертольотом) спеціально пристосували та обладнали для проведення навчання як пілотів, так й авіоників та механіків. Нова техніка зараз проходить процес розмитнення, пізніше професійні спеціалісти її встановлять.



Крім того, зарубіжні гості відвідали авіаційно-технічну базу та побували на аеродромі «Велика Кохнівка».