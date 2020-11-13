Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.11.2020 12:00
Підтверджені:
Україна512652
Кременчук2025
Хворі:
Україна269486
Кременчук1048
Одужало:
Україна233849
Кременчук923
Померло:
Україна9317
Кременчук54
Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Франзуцька делегація передала льотному коледжу нову техніку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 413

 

Заклад отримав макет вертольоту Airbus-H225 та тренажерний комплекс для занять з курсантами

12 листопада Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ із робочим візитом відвідала французька делегація, аби передати до навчального закладу макет вертольоту Airbus-H225 та тренажерний комплекс для занять з курсантами. Про це повідомляє пресслужба КЛК у Фейсбуці.


Макет вертольоту (який фактично є справжнім вертольотом) спеціально пристосували та обладнали для проведення навчання як пілотів, так й авіоників та механіків. Нова техніка зараз проходить процес розмитнення, пізніше професійні спеціалісти її встановлять.


Крім того, зарубіжні гості відвідали авіаційно-технічну базу та побували на аеродромі «Велика Кохнівка».

1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: КЛК ХНУВС
Теги: летный колледж вертолет тренажер
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх