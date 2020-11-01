Директором льотного коледжу став бойовий пілот з Олександрії Руслан Яковлєв

4 листопада у Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС змінилося керівництво – співробітникам та пресі представили нового директора Руслана Яковлєва, діючого пілота 5 класу.
Полковник Руслан Петрович Яковлєв до цього служив командиром військової частини Нацгвардії №2269, яка дислокується в Олександрії. 18 квітня 2019 року пішов у запас, про це повідомляло видання «Голос громади».
У 1995 році він закінчив Кременчуцький льотний коледж, далі – Кіровоградьку державну льотну академію, маючи 55 годин нальоту на вертольоті Мі-2 та 30 годин — на Мі-8. 22 роки прослужив у Збройних Силах України. З 2014 до 2018 року брав участь в АТО, працював пілотом з бойовими вильотами, возив генерала Сергія Кульчицького, виконував бойові завдання.
Льотчик нагороджений відзнаками Міністерства внутрішніх справ – нагрудним знаком «За відзнаку в службі» та власною вогнепальною зброєю.
На запитання, на що звертатиме увагу в першу чергу на новій посаді, Руслан Яковлєв відповів, що має відбутися навчання авіаційного персоналу всіх напрямків, а також важливо отримати сертифікацію аеродрому на польоти, аби льотчики-випускники могли перейти до відповідних структур і виконувати польоти. Серед завдань – посилити кадровий потенціал, долучити нових спеціалістів науково-педагогічного складу.
Через те, що сьогодні, 4 листопада, Руслан Яковлєв вступив на посаду та лише починає приймати справи, більше з пресою спілкувався проректор ХНУВС Володимир Шульга, який приїхав до Кременчука.
Руслан Яковлєв та Володимир Шульга
Зокрема, він пояснив, з чим була пов'язана зміна керівництва:
За його словами, Олексій Котов працюватиме й у Харкові, й допомагатиме у КЛК по мірі тих завдань, які поставить керівництво ХНУВС.
Володимир Шульга розповів, що наразі коледж закінчує сертифікувати аеродром, програми АТО та навчання пілотів і курсантів технічних спеціальностей. Але все ж є певні проблеми, вони пов'язані саме з сертифікацією у Державній авіаційній службі України.
Володимир Шульга поділився, яка нова техніка з'явиться у КЛК ХНУВС вже найближчим часом.
Ми також поставили пану Шульзі кілька питань, які нас цікавили.
- Чи планують співробітникам льотного коледжу піднімати зарплати з наступного року?
- Як тільки ми залітаємо, отримаємо сертифікат і почнуться польоти, то, звичайно, збільшиться обсяг роботи для льотного «отряда», технічних служб. І відповідно до збільшення годин роботи цих структурних підрозділів буде збільшена й заробітна платня.
- А чи укомплектований льотний загін на аеродромі?
- На сьогоднішній день з цим є певні проблеми. Для сертифікації, для того, щоб отримати відповідні дозволи, він укомплектований. Але ми розуміємо, що коли вся техніка, яка зараз і ремонтується, і буде закуплена, підніметься в небо, то, звичайно, нам потрібні будуть і додаткові пілоти, і додаткові механіки. Але ця ситуація виникла ще до того, як льотний коледж був переданий до системи МВС.
У тих умовах, які були два-три роки назад, а я нагадаю, що у 2016 році було набрано два пілоти, у 2017 – жодного до Кременчуцького льотного коледжу на місця бюджетного замовлення, така кількість співробітників відповідала реаліям, які відбувалися. Але на сьогоднішній день ми набираємо кожен рік по 26 пілотів на перший курс, і вони будуть потребувати нальотів, то та кількість, яка нам дісталася у спадщину, вона вже не достатня. І це питання буде одним із пріоритетних в діяльності нового керівника коледжу.
Також ми поцікавилися долею випускників минулого року, які виконали свої перші польоти на аеродромі «Коротич», чи зможуть вони отримати свої посвідчення пілотів.
Крім Мі-2 та Мі-8 до військової частини в Олександрії надійшли два гелікоптери H-225 Super Puma. Проректор висловив сподівання, що випускники коледжу в найближчому майбутньому зможуть літати саме на цих вертольотах.
- Коли КЛК пройде сертифікацію, чи зможуть ті випускники, які випустилися раніше, налітати у коледжі години?
- Не бачу взагалі проблем з цим питанням. Коли буде сертифікація (а вона буде!), бо це завдання, яке треба здійснити в найкоротший термін, стоїть перед новим керівником, то, звичайно, всі, хто до цього закінчував КЛК і з якихось причин не зміг отримати практичні навички, вони зможуть їх отримати в льотному коледжі.