Директором льотного коледжу став бойовий пілот з Олександрії Руслан Яковлєв

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 743 Коментарів: 1





















Фото: Артем Коваленко

4 листопада у Кременчуцькому льотному коледжі ХНУВС змінилося керівництво – співробітникам та пресі представили нового директора Руслана Яковлєва, діючого пілота 5 класу.









Від командира військової частини до директора навчального закладу



Полковник Руслан Петрович Яковлєв до цього служив командиром військової частини Нацгвардії №2269, яка дислокується в Олександрії. 18 квітня 2019 року пішов у запас, про це повідомляло видання «Голос громади».



У 1995 році він закінчив Кременчуцький льотний коледж, далі – Кіровоградьку державну льотну академію, маючи 55 годин нальоту на вертольоті Мі-2 та 30 годин — на Мі-8. 22 роки прослужив у Збройних Силах України. З 2014 до 2018 року брав участь в АТО, працював пілотом з бойовими вильотами, возив генерала Сергія Кульчицького, виконував бойові завдання.



Льотчик нагороджений відзнаками Міністерства внутрішніх справ – нагрудним знаком «За відзнаку в службі» та власною вогнепальною зброєю.











На запитання, на що звертатиме увагу в першу чергу на новій посаді, Руслан Яковлєв відповів, що має відбутися навчання авіаційного персоналу всіх напрямків, а також важливо отримати сертифікацію аеродрому на польоти, аби льотчики-випускники могли перейти до відповідних структур і виконувати польоти. Серед завдань – посилити кадровий потенціал, долучити нових спеціалістів науково-педагогічного складу.



Через те, що сьогодні, 4 листопада, Руслан Яковлєв вступив на посаду та лише починає приймати справи, більше з пресою спілкувався проректор ХНУВС Володимир Шульга, який приїхав до Кременчука.





Руслан Яковлєв та Володимир Шульга



Зокрема, він пояснив, з чим була пов'язана зміна керівництва:





- Міністерство внутрішніх справ – це структура, де ротації і зміни не є чимось надзвичайним, і виходячи з окремих завдань, які стоять на цю хвилину, керівництво зробило пропозицію призначити Руслана Петровича на посаду директора. В той же час попередній директор (Олексій Котов – ред.) призначений на посаду помічника ректора ХНУВС. І тому такі ротації – це планові речі, які відбуваються постійно. Я вважаю, що молодий керівник, пілот гелікоптера, повинен дати додатковий стимул для більш потужного розвитку Кременчуцького льотного коледжу.





За його словами, Олексій Котов працюватиме й у Харкові, й допомагатиме у КЛК по мірі тих завдань, які поставить керівництво ХНУВС.







Що зміниться у льотному коледжі у найближчому майбутньому



Володимир Шульга розповів, що наразі коледж закінчує сертифікувати аеродром, програми АТО та навчання пілотів і курсантів технічних спеціальностей. Але все ж є певні проблеми, вони пов'язані саме з сертифікацією у Державній авіаційній службі України.





- Я думаю, що навесні, коли в нас по плану вже заплановані саме практичні навчання для пілотів, ми будемо на 100% готові для того, щоб на нашій техніці повністю всі пілоти мали відповідний наліт, - наголосив він.





Володимир Шульга поділився, яка нова техніка з'явиться у КЛК ХНУВС вже найближчим часом.

По-перше, у цьому році почали ремонт трьох гелікоптерів Мі-2, які близько двох років не підіймалися в небо через льотну непридатність, на це Міністерство внутрішніх справ виділило 15 млн грн.

у цьому році почали ремонт трьох гелікоптерів Мі-2, які близько двох років не підіймалися в небо через льотну непридатність, на це Міністерство внутрішніх справ виділило 15 млн грн. По-друге, до кінця листопада коледж отримає у рамках міжнародного контракту між компанією Airbus Helicopters і МВД, який підписав міністр Арсен Аваков, тренажер FFS – льотний симулятор повної рухомості.

По-третє, на наступному тижні має надійти також макет гелікоптера H-225 Super Puma – ці вертольоти стоять на озброєнні Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Національної гвардії. За допомогою нього техніків-авіоніків зможуть готувати не лише в аудиторіях і на стимуляційних програмах, тепер вони матимуть змогу зазирнути у кабіну, побачити, як працюють певні агрегати, авіоніка.

По-четверте, у наступному році планують закупити від 4 до 6 легких одномоторних гелікоптерів (на них будуть надавати початковий курс навчання для курсантів), а також два гелікоптера H-125, які в рамках контракту поставляються в Україну і надійдуть для навчальних цілей в КЛК.







Ми також поставили пану Шульзі кілька питань, які нас цікавили.



- Чи планують співробітникам льотного коледжу піднімати зарплати з наступного року?



- Як тільки ми залітаємо, отримаємо сертифікат і почнуться польоти, то, звичайно, збільшиться обсяг роботи для льотного «отряда», технічних служб. І відповідно до збільшення годин роботи цих структурних підрозділів буде збільшена й заробітна платня.



- А чи укомплектований льотний загін на аеродромі?



- На сьогоднішній день з цим є певні проблеми. Для сертифікації, для того, щоб отримати відповідні дозволи, він укомплектований. Але ми розуміємо, що коли вся техніка, яка зараз і ремонтується, і буде закуплена, підніметься в небо, то, звичайно, нам потрібні будуть і додаткові пілоти, і додаткові механіки. Але ця ситуація виникла ще до того, як льотний коледж був переданий до системи МВС.



У тих умовах, які були два-три роки назад, а я нагадаю, що у 2016 році було набрано два пілоти, у 2017 – жодного до Кременчуцького льотного коледжу на місця бюджетного замовлення, така кількість співробітників відповідала реаліям, які відбувалися. Але на сьогоднішній день ми набираємо кожен рік по 26 пілотів на перший курс, і вони будуть потребувати нальотів, то та кількість, яка нам дісталася у спадщину, вона вже не достатня. І це питання буде одним із пріоритетних в діяльності нового керівника коледжу.



Також ми поцікавилися долею випускників минулого року, які виконали свої перші польоти на аеродромі «Коротич», чи зможуть вони отримати свої посвідчення пілотів.





- Пілоти, які отримали диплом бакалавра за спеціальністю «Пілот», практичне навчання вони, на жаль, не змогли отримати – це об'єктивна реальність, – зізнався Володимир Шульга та додав, що це знову ж таки пов'язано з проблемами з сертифікацією. – Це та проблема, яку ми констатуємо і визнаємо, але всім курсантам, які закінчили льотний коледж, було запропоновано робоче місце в структурних підрозділах МВС. Частина наших випускників погодилася далі проходити службу пілотами в Національній гвардії в Олександрійській частині, і зараз вони здобувають практичні навички саме на базі цієї частини на тій техніці, яка знаходиться там.



Крім Мі-2 та Мі-8 до військової частини в Олександрії надійшли два гелікоптери H-225 Super Puma. Проректор висловив сподівання, що випускники коледжу в найближчому майбутньому зможуть літати саме на цих вертольотах.



- Коли КЛК пройде сертифікацію, чи зможуть ті випускники, які випустилися раніше, налітати у коледжі години?





- Не бачу взагалі проблем з цим питанням. Коли буде сертифікація (а вона буде!), бо це завдання, яке треба здійснити в найкоротший термін, стоїть перед новим керівником, то, звичайно, всі, хто до цього закінчував КЛК і з якихось причин не зміг отримати практичні навички, вони зможуть їх отримати в льотному коледжі.