Де й о котрій 5 листопада не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

5 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Лебедина, 17-74;

вул. Павлова, 2 ,16, 37-67;

вул. Котляревського, 2;

пров. Товстого, 2-16;

пр. Травневий, 3-6 .

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: