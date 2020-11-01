Де й о котрій 5 листопада не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
5 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Лебедина, 17-74;
- вул. Павлова, 2 ,16, 37-67;
- вул. Котляревського, 2;
- пров. Товстого, 2-16;
- пр. Травневий, 3-6.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Майора Борищака, 19-25;
- вул. Івана Мазепи, 40-45;
- вул. Горького, 3/27.