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Де й о котрій 5 листопада не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 736

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

5 листопада в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Лебедина, 17-74;
  • вул. Павлова, 2 ,16, 37-67;
  • вул. Котляревського, 2;
  • пров. Товстого, 2-16;
  • пр. Травневий, 3-6.

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Майора Борищака, 19-25;
  • вул. Івана Мазепи, 40-45;
  • вул. Горького, 3/27.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення
компанія «Інтера Люкс»

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