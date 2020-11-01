Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 01.11.2020 21:00
Підтверджені:
Україна395440
Кременчук1436
Хворі:
Україна226693
Кременчук826
Одужало:
Україна161441
Кременчук576
Померло:
Україна7306
Кременчук34
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці на сьогодні 904 активних хворих на COVID-19

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 667

 

В місті діє 30 карантинних зон 

У Кременчуці станом на 4 листопада зареєстровано 904 активних хворих на COVID-19. На сьогодні в місті залишається 30 санітарних зон, в яких проживають кременчужани з підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це повідомляють в управлінні з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради.


До уваги кременчужан! Нагадуємо, що дотримання простих правил санітарної безпеки таких як: збереження дистанції між людьми, носіння засобів індивідуального захисту, користування санітайзерами набагато зменшує ризики інфікування.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: санітарна зона карантинна зона коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх