У Кременчуці на сьогодні 904 активних хворих на COVID-19

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 667

У Кременчуці станом на 4 листопада зареєстровано 904 активних хворих на COVID-19. На сьогодні в місті залишається 30 санітарних зон, в яких проживають кременчужани з підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це повідомляють в управлінні з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради.





До уваги кременчужан! Нагадуємо, що дотримання простих правил санітарної безпеки таких як: збереження дистанції між людьми, носіння засобів індивідуального захисту, користування санітайзерами набагато зменшує ризики інфікування.