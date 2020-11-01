ФК «Кремінь» завтра може зіграти останній домашній матч у Кременчуці

Завтра, о 14.00, футбольний клуб «Кремінь» приймає «Миколаїв» на стадіоні «Кремінь-Арена». Скоріш за все, для кременчужан гра стане останнім домашнім матчем у рідних стінах, адже Кременчук на межі «червоної зони» карантинних обмежень. У разі переходу нашого міста в «червону зону» футбольному клубу доведеться шукати стадіон в «помаранчевій зоні».
Через перебір жовтих карток матч пропускають два гравці миколаївської команди: Богдан Кушніренко і Владислав Охрончук.
Головний суддя: Кузовлєв Дмитро (Запоріжжя)
Асистенти арбітра: Почепецький Павло (Дніпро), Дубовий Олексій (Луганськ)
4-й арбітр: Плєшко Павло (Кременчук)
Спостерігач арбітражу УАФ: Лисакевич Валерій (Харків)
Головний арбітр матчу Дмитро Кузовлєв судив у цьому сезоні матч за участі кременчуцького клубу. Це було кубкове протистояння «Кременя» та «Перемоги», де перемогу святкували кременчужани (2:0). Ще один раз шляхи «Кременя» та Дмитра Кузовлєва перетиналися в сезоні 2018/2019, коли «Кремінь» переміг «Реал Фарму» з рахунком - 3:0.
Між командами в рамках чемпіонатів та Кубка України відбулося 7 поєдинків (3 перемоги Кременя, дві - Миколаєва та дві - нічиїх).
Наступний матч «Кремінь» зіграє з «Агробізнесом» - 11 листопада. До зимового міжсезоння «Кремінь» зіграє ще три домашні матчі: 15 листопада з «Кристалом», 25 листопада з «Альянсом», а 30 листопада з «Волинню».