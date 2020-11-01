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ФК «Кремінь» завтра може зіграти останній домашній матч у Кременчуці

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 560

 

Кременчуцький клуб приймає «Миколаїв»

Завтра, о 14.00, футбольний клуб «Кремінь» приймає «Миколаїв» на стадіоні «Кремінь-Арена». Скоріш за все, для кременчужан гра стане останнім домашнім матчем у рідних стінах, адже Кременчук на межі «червоної зони» карантинних обмежень. У разі переходу нашого міста в «червону зону» футбольному клубу доведеться шукати стадіон в «помаранчевій зоні».

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Пряма трансляція



Дискваліфікація


Через перебір жовтих карток матч пропускають два гравці миколаївської команди: Богдан Кушніренко і Владислав Охрончук.


Суддівські призначення


Головний суддя: Кузовлєв Дмитро (Запоріжжя)

Асистенти арбітра: Почепецький Павло (Дніпро), Дубовий Олексій (Луганськ)

4-й арбітр: Плєшко Павло (Кременчук)

Спостерігач арбітражу УАФ: Лисакевич Валерій (Харків)


Головний арбітр матчу Дмитро Кузовлєв судив у цьому сезоні матч за участі кременчуцького клубу. Це було кубкове протистояння «Кременя» та «Перемоги», де перемогу святкували кременчужани (2:0). Ще один раз шляхи «Кременя» та Дмитра Кузовлєва перетиналися в сезоні 2018/2019, коли «Кремінь» переміг «Реал Фарму» з рахунком - 3:0.


Історія протистоянь


Між командами в рамках чемпіонатів та Кубка України відбулося 7 поєдинків (3 перемоги Кременя, дві - Миколаєва та дві - нічиїх).

  • 22.08.12 Кубок України. «Кремінь» - «Миколаїв» - 2:1 (Голи: Волга 54, Івлев 64 - Гудзикевич 75 пен)
  • 07.06.15 Плей-офф за вихід у Першу лігу. «Кремінь» - «Миколаїв» - 0:0
  • 11.06.15 Плей-офф за вихід у Першу лігу. «Кремінь» - «Миколаїв» - 0:1 (Гол: Сторублевцев 62)
  • 14.08.17 «Миколаїв» - «Кремінь» - 2:0 (Голи: Кравчук 13 у свої ворота, Сікорський 44)
  • 17.03.18 «Кремінь» - «Миколаїв» - 2:2 (Голи: Янаков 10, Коваленко 56 — Сікорський 39, Авраменко 79)
  • 14.09.19 «Миколаїв» - «Кремінь» - 6:2 (Кравченко 19, 22, 44, Бугай 41, Семеніна 52, Киричук 69 - Павлик 61, Єрмаченко 63)
  • 15.07.20 «Кремінь» - «Миколаїв» - 2:1 (Сула 25 пен, 82 - Зарічнюк 85)


Наступний матч «Кремінь» зіграє з «Агробізнесом» - 11 листопада. До зимового міжсезоння «Кремінь» зіграє ще три домашні матчі: 15 листопада з «Кристалом», 25 листопада з «Альянсом», а 30 листопада з «Волинню».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Миколаїв
компанія «Інтера Люкс»

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