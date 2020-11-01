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Надзвичайні новини

У Полтаві жінка загинула, впавши в яму посеред вулиці (доповнено)

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 722 Коментарів: 2

 

Тіло постраждалої підняли рятувальники

Сьогодні, 4 листопада у Полтаві в яму посеред вулиці провалилася жінка. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, виклик надійшов о 12:18. 


 


Бійці ДСНС, прибувши на місце події, відразу кинулися на порятунок, але усе ускладнювалось загрозою подальшого зсуву землі. Рятувальники в апаратах захисту органів дихання спустилися в яму, проте жінка вже була без ознак життя.


Тіло загиблої підняли на поверхню. 


Доповнено:


За інформацією Головного управління Національної поліції у Полтавській області, загибла - працівниця комунального підприємства, яка займалася прибиранням території. 


Через смерть жінки відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДСНС у Полтавській області
Теги: смерть полтава яма
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

5
Bars:
Сьогодні, 16:32

До яких тяжких наслідків приводить службова недбалість... Співчуття рідним та близьким.


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700
Solenoid:
Сьогодні, 17:58

ИЧСХ, никто отвечать за это не будет! А сделают виноватой погибшую.

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