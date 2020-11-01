У Полтаві жінка загинула, впавши в яму посеред вулиці (доповнено)

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 722 Коментарів: 2

Сьогодні, 4 листопада у Полтаві в яму посеред вулиці провалилася жінка. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, виклик надійшов о 12:18.









Бійці ДСНС, прибувши на місце події, відразу кинулися на порятунок, але усе ускладнювалось загрозою подальшого зсуву землі. Рятувальники в апаратах захисту органів дихання спустилися в яму, проте жінка вже була без ознак життя.





Тіло загиблої підняли на поверхню.





Доповнено:





За інформацією Головного управління Національної поліції у Полтавській області, загибла - працівниця комунального підприємства, яка займалася прибиранням території.





Через смерть жінки відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).