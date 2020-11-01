Кременчужанин, який зарізав хлопця на Київській, запевняє, що захищався

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1 554 Коментарів: 1

Кременчужанин, якого звинувачують у тому, що зарізав 21-річного хлопця на Київській, заявляє, що захищався та не збирався його вбивати. Про це йдеться у сюжеті програми «Свідок» на НТН.





Нагадаємо, що вбивство сталося 30 жовтня близько 19.00. Постраждалого знайшли на вулиці та викликали йому «швидку», проте чоловік помер у лікарні.









Адвокат підозрюваного розповів журналістам, що його підзахисний Юрій має проблеми із психікою, про що свідчить його діагноз. Також, чоловік не пам'ятає, як наносив удар постраждалому, і допускає, що той міг сам налетіти на ніж. Щодо ножа, кременчужанин каже, що ходив за грибами, і дістав його на вулиці для самозахисту, адже злякався хлопця та його друга.





Захисник підозрюваного у суді просив йому міру запобіжного захисту у вигляді домашнього арешту, проте суд відправив його під варту.