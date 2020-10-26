30 жовтня на вулиці Київській травмували кременчужанина. Очевидці повідомляють, що той отримав ножове поранення.
На місці працює поліція. Пораненого забрала «швидка».
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Як повідомляє пресслужба поліції, 30-го жовтня близько 19.00 надійшло повідомлення від перехожих, що по проспекту Свободи біля багатоповерхівки невідомий чоловік отримав ножове поранення та потребує допомоги.
На місце події прибули поліцейські та медики. За вказаною адресою поліція виявила 21-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Каретою швидкої допомоги потерпілого госпіталізували до лікарні, де він помер.
Наразі слідчі поліції здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини чоловіка, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.