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П'ятниця: на Київській кременчужанин отримав ножове поранення (чоловік помер у лікарні, доповнено)

Вчора, 21:10 Переглядів: 3 258

 

Пораненого забрала «швидка»

30 жовтня на вулиці Київській травмували кременчужанина. Очевидці повідомляють, що той отримав ножове поранення.


На місці працює поліція. Пораненого забрала «швидка».


Доповнено:


Як повідомляє пресслужба поліції, 30-го жовтня близько 19.00 надійшло повідомлення від перехожих, що по проспекту Свободи біля багатоповерхівки невідомий чоловік отримав ножове поранення та потребує допомоги. 


На місце події прибули поліцейські та медики. За вказаною адресою поліція виявила 21-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Каретою швидкої допомоги потерпілого госпіталізували до лікарні, де він помер.


- Оперативники та слідчі встановили, що між потерпілим та  місцевим 37-річним чоловіком виник конфлікт на вулиці, в ході якого фігурант завдав чоловіку тілесні ушкодження, від яких той помер, - повідомив начальник Кременчуцького відділу поліції Іван Жук. - Протягом двох годин чоловіка затримали. Речові докази вилучені. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні вбивства та обрання запобіжного заходу.


Наразі слідчі поліції здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини чоловіка, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ножове поранення
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